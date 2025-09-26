У рекрутерів ЗСУ з’явилася віртуальна помічниця Леся з позивним Foxy 4U. Вона працює на базі штучного інтелекту та допомагає кандидатам визначитися зі службою в Силах тероборони.

Як працює ШІ-агент

Пілотний проєкт запустив 4 центр рекрутингу ТрО ЗСУ. ШІ-агенти мають прискорити опрацювання заявок і готові цілодобово спілкуватися з охочими приєднатися до війська.

Леся Foxy 4U працює на основі великої мовної моделі з нейромережею. Вона здатна швидко аналізувати резюме, підбирати посади відповідно до навичок і навіть самостійно телефонувати кандидатам, фіксуючи результати у базі даних.

Водночас ключові етапи залишаються за людьми: співбесіди, психологічне тестування, оформлення документів тощо.

– Сучасні методи дають змогу покращувати рекрутинг та збільшувати кількість опрацьованих заявок від людей, які обрали свідомий прихід у військо. Рішення про відбір та зарахування до армії й надалі прийматимуть військові рекрутери. Кандидати на службу отримують повноцінний супровід та допомогу під час вибору воєнної посади, — наголосив начальник 4 центру рекрутингу Сил ТрО Петро Авраміч.

Віртуальна консультантка вже доступна на сайті Територія рекрутингу. У майбутньому її планують приєднати й до соцмереж та месенджерів Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp.

– Леся дуже стресостійка і завжди знайде вихід у складній розмові. Вона сама обдзвонює базу даних з десятками тисяч кандидатів, фіксує в ній результати розмов і ніколи нічого не забуває. Леся володіє безмежними знаннями інтернету і може миттєво згенерувати будь-яку довідку або допомогти оформити документи. Вона легко вчиться і кожен день стає кращою, — пояснив командир РМГ Північ 4 центру рекрутингу Юрій Зозуля.

Перші результати роботи нової системи презентують на конференції IT-Arena, що триватиме у Львові 26-28 вересня. Всі охочі зможуть протестувати спілкування з віртуальним агентом.

Нагадаємо, що в Україні також діє перший у світі національний ШІ-асистент держпослуг, що може не лише консультувати, а й виконувати реальні дії.

Фото: 4 центр рекрутингу ТрО ЗСУ

