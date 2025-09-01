Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск Дія.AI – штучного інтелекту, який може надавати державні послуги безпосередньо у чаті на порталі Дія.

Це перший у світі національний асистент, здатний не лише консультувати, а й виконувати реальні дії, акцентував президент України Володимир Зеленський після зустрічі з командою Дії.

За його словами, йдеться не лише про державні послуги, а залучення українських шкіл до програми Мрія, нові соціальні та ветеранські послуги, електронний суд, тестування покриття 5G, підтримка українських виробників у сфері defense tech.

Які послуги доступні через Дія.AI

За даними Мінцифри, вже зараз через Дія.AI можна замовити довідку про доходи. Користувачеві достатньо в чаті написати запит “дай довідку про доходи”, після чого документ з’явиться в особистому кабінеті. У відомстві пояснили, що надалі перелік доступних сервісів поступово розширюватиметься.

Асистент допомагає знаходити потрібні послуги, консультує щодо оформлення документів, перевіряє дані у реєстрах і пропонує варіанти, які підходять під конкретні життєві ситуації – від народження дитини до відкриття бізнесу.

У Мінцифрі наводять приклад: якщо житло постраждало від обстрілу, ШІ підкаже, як отримати допомогу. Ветеранам асистент розкаже про гранти на власну справу, а підприємцям надасть актуальні дані про ФОП.

Як працює Дія.AI

Щоби скористатися Дія.AI, потрібно обрати відповідний розділ на порталі Дія та авторизуватися. Після цього потрібно написати свій запит у чаті – наприклад, “хочу перереєструвати авто” чи “хочу відкрити ФОП”.

Асистент одразу видасть інструкцію або оформить потрібну послугу. Він не потребує паспортних чи банківських даних, адже усі відомості підтягуються автоматично з державних реєстрів.

У Мінцифрі зазначають, що подібні AI-агенти існують у Великій Британії, Сінгапурі та Естонії, але лише в Україні запущено національний сервіс, який надає держпослуги просто в чаті.

Наразі Дія.AI працює у режимі відкритого бета-тестування. Міністерство закликає користувачів ставити питання, перевіряти функціонал та залишати відгуки. На основі цих даних модель будуть удосконалювати.

Фото: Дія

