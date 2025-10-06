Австралийские ученые из Королевского технологического института Мельбурна впервые доказали, что человеческие бактерии способны выдержать экстремальные условия космического полета – запуск, микрогравитацию и возвращение на Землю.

Это открытие дает надежду на безопасное сохранение микрофлоры во время будущих миссий, в частности полета на Марс.

Как проходил эксперимент

По данным Interesting Engineering, исследование стало первым в мире, которое показало, что споры бактерий Bacillus subtilis, важных для здоровья человека, способны пережить весь цикл космического запуска. Именно эти микроорганизмы помогают поддерживать работу иммунной системы, кишечника и кровообращения.

Образцы бактерий поместили на борт ракеты SubOrbital Express 3 – M15, которая стартовала с космодрома Эсрейндж в Швеции. Во время подъема аппарат подвергся ускорению до 13g – в 13 раз больше, чем на Земле. На высоте около 260 км споры находились более шести минут в состоянии микрогравитации.

После этого ракета начала снижение, выдержав торможение до 30g и вращение со скоростью около 220 раз в секунду. Несмотря на такие экстремальные нагрузки, после приземления бактерии остались жизнеспособными. Они не претерпели изменений в структуре, продолжили расти как и контрольная группа на Земле, что свидетельствует об их уникальной устойчивости к стрессовым условиям.

Что означают результаты для будущих миссий

Исследование, опубликованное в журнале Nature, подтвердило, что B. subtilis может выдержать резкие изменения гравитации, ускорение и замедление, не потеряв способности к росту. Это открытие особенно важно для планирования длительных полетов — ведь микроорганизмы, живущие в теле человека, сопровождают его в каждом путешествии, даже за пределы Земли.

Проблема сохранения микрофлоры в космосе остается ключевой: радиация, микрогравитация и колебания температуры могут влиять на поведение бактерий и, в конечном итоге, на здоровье астронавтов. Теперь ученые получили подтверждение, что по крайней мере часть полезных микроорганизмов способна выдержать эти условия.

Полученные результаты могут помочь создать стабильные системы жизнеобеспечения для будущих колоний на Марсе, а также усовершенствовать биотехнологии на Земле. По словам исследователей, дальнейшие эксперименты позволят изучить реакцию других бактерий и влияние космической радиации на активные клетки, а не только споры.

