Австралійські науковці з Королівського технологічного інституту Мельбурна вперше довели, що людські бактерії здатні витримати екстремальні умови космічного польоту – запуск, мікрогравітацію та повернення на Землю.

Це відкриття дає надію на безпечне збереження мікрофлори під час майбутніх місій, зокрема польоту на Марс.

Як проходив експеримент

За даними Interesting Engineering, дослідження стало першим у світі, яке показало, що спори бактерій Bacillus subtilis, важливої для здоров’я людини, здатні пережити весь цикл космічного запуску. Саме ці мікроорганізми допомагають підтримувати роботу імунної системи, кишківника та кровообігу.

Зразки бактерій помістили на борт ракети SubOrbital Express 3 – M15, яка стартувала з космодрому Есрейндж у Швеції. Під час підйому апарат зазнав прискорення до 13g – у 13 разів більше, ніж на Землі. На висоті близько 260 км спори перебували понад шість хвилин у стані мікрогравітації.

Після цього ракета почала зниження, витримавши гальмування до 30g і обертання зі швидкістю близько 220 разів за секунду. Попри такі екстремальні навантаження, після приземлення бактерії залишилися життєздатними. Вони не зазнали змін у структурі, продовжили рости як і контрольна група на Землі, що свідчить про їхню унікальну стійкість до стресових умов.

Що означають результати для майбутніх місій

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, підтвердило, що B. subtilis може витримати різкі зміни гравітації, прискорення та сповільнення, не втративши здатності до росту. Це відкриття особливо важливе для планування довготривалих польотів — адже мікроорганізми, що живуть у тілі людини, супроводжують її в кожній подорожі, навіть за межі Землі.

Проблема збереження мікрофлори в космосі залишається ключовою: радіація, мікрогравітація та коливання температури можуть впливати на поведінку бактерій і, зрештою, на здоров’я астронавтів. Тепер учені отримали підтвердження, що принаймні частина корисних мікроорганізмів здатна витримати ці умови.

Отримані результати можуть допомогти створити стабільні системи життєзабезпечення для майбутніх колоній на Марсі, а також удосконалити біотехнології на Землі. За словами дослідників, подальші експерименти дозволять вивчити реакцію інших бактерій і вплив космічної радіації на активні клітини, не лише спори.

