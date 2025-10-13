На этой неделе компания Apple готовит очередную волну осенних обновлений. Уже в ближайшие дни ожидается запуск iPad Pro, Vision Pro и MacBook Pro с новейшим процессором M5.

Презентация состоится онлайн – без традиционного крупного мероприятия на кампусе компании, сообщает Bloomberg.

Apple представит три устройства с M5

Обновление iPad Pro станет первым в линейке с чипом M5. Устройство получит повышенную производительность и уже находится в массовом производстве.

Сейчас смотрят

Вместе с ним компания выпустит обновленную гарнитуру Vision Pro с более мощным процессором и улучшенным ремешком, что должно сделать ее более удобной в использовании.

Среди новинок недели ожидается и базовая 14-дюймовая версия MacBook Pro. В ней главным изменением станет переход на чип M5, тогда как модели с M5 Pro и M5 Max появятся позже – в начале 2026 года.

По данным издания, именно это объясняет текущий дефицит MacBook Pro с M4 в магазинах. Подобная ситуация обычно сигнализирует о скором старте новых моделей.

Как Apple меняет стратегию

Компания отказалась от разработки более дешевой версии гарнитуры Vision Air, переключив внимание на создание умных очков. Такой шаг согласуется с общей тенденцией на рынке – переходом от громоздких шлемов к компактным гаджетам.

Vision Pro при этом останется в премиум-сегменте и может стать частью более широкой линейки: от базовых очков без дисплея до полноценных AR-моделей и высококлассных гарнитур смешанной реальности.

Дальнейшие планы Apple

После релиза iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 и новых Apple Watch компания завершает осеннюю серию обновлений.

В первой половине 2026 года Apple планирует представить MacBook Air M5, iPad Air, новый базовый iPad, HomePod mini, Apple TV, внешние мониторы и iPhone 17e.

Параллельно продолжается реорганизация руководства: подразделения Health и Fitness+ объединили под руководством Сумбул Десай, команда watchOS перешла к Крейгу Федериги, а после ухода на пенсию операционного директора Джеффа Уильямса его функции распределят между несколькими топ-менеджерами.

Также неделю назад появилась информация, что Тим Кук покинет пост CEO компании. Наиболее вероятным претендентом на кресло называют главу аппаратного подразделения Джона Тернуса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.