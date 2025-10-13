Цього тижня компанія Apple готує чергову хвилю осінніх оновлень. Уже найближчими днями очікується запуск iPad Pro, Vision Pro та MacBook Pro з новітнім процесором M5.

Презентація відбудеться онлайн – без традиційного великого заходу на кампусі компанії, повідомляє Bloomberg.

Apple представить три пристрої з M5

Оновлення iPad Pro стане першим у лінійці з чипом M5. Пристрій отримає підвищену продуктивність і вже перебуває у масовому виробництві.

Разом із ним компанія випустить оновлену гарнітуру Vision Pro з потужнішим процесором і покращеним ремінцем, що має зробити її зручнішою у використанні.

Серед новинок тижня очікується і базова 14-дюймова версія MacBook Pro. У ній головною зміною стане перехід на чип M5, тоді як моделі з M5 Pro та M5 Max з’являться пізніше – на початку 2026 року.

За даними видання, саме це пояснює поточний дефіцит MacBook Pro з M4 у магазинах. Подібна ситуація зазвичай сигналізує про швидкий старт нових моделей.

Як Apple змінює стратегію

Компанія відмовилася від розробки дешевшої версії гарнітури Vision Air, перемикнувши увагу на створення розумних окулярів. Такий крок узгоджується з загальною тенденцією на ринку – переходом від громіздких шоломів до компактних гаджетів.

Vision Pro при цьому залишиться у преміум-сегменті й може стати частиною ширшої лінійки: від базових окулярів без дисплея до повноцінних AR-моделей і висококласних гарнітур змішаної реальності.

Подальші плани Apple

Після релізу iPhone 17, iPhone Air, AirPods Pro 3 і нових Apple Watch компанія завершує осінню серію оновлень.

У першій половині 2026 року Apple планує представити MacBook Air M5, iPad Air, новий базовий iPad, HomePod mini, Apple TV, зовнішні монітори та iPhone 17e.

Паралельно триває реорганізація керівництва: підрозділи Health і Fitness+ об’єднали під керівництвом Сумбул Десай, команда watchOS перейшла до Крейґа Федеригі, а після виходу на пенсію операційного директора Джеффа Вільямса його функції розподілять між кількома топменеджерами.

Також тиждень тому зʼявилася інформація, що Тім Кук залишить посаду CEO компанії. Найімовірнішим претендентом на крісло називають главу апаратного підрозділу Джона Тернуса.

