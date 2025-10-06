Компанія Apple готується до зміни покоління у керівництві – на перший план виходить глава апаратного підрозділу Джон Тернус, якого розглядають як головного кандидата на посаду CEO після Тіма Кука.

Хто може очолити Apple після Кука

Тім Кук, якому наступного місяця виповниться 65 років, досі активно керує компанією, але з відходом операційного директора Джеффа Вільямса Apple фактично втратила другу людину у команді.

Саме Вільямса раніше вважали найімовірнішим наступником Кука, однак він залишив свої обов’язки ще в липні та готується до виходу з компанії.

Зараз дивляться

На тлі цих змін увагу в Apple дедалі частіше зосереджують на Джоні Тернусі, який очолює апаратний напрям з 2021 року. Йому 50 років — саме стільки було Куку, коли він став CEO.

Тернус уже має ширші повноваження, впливаючи не лише на розробку пристроїв, а й на стратегічні рішення щодо продуктів і технологій. Останнім часом саме він представляє нові iPhone, Mac і iPad на публічних подіях, зокрема презентував модель iPhone Air.

Аналітики зазначають, що Apple потребує технократа, а не менеджера з продажів: компанії необхідно зміцнювати позиції у сферах штучного інтелекту, змішаної реальності та розумного дому. Тернус, якого вважають людиною Кука і фаворитом серед інженерів, нині видається найімовірнішим претендентом на пост керівника.

Інші відставки та перестановки в Apple

Водночас у компанії готують й інші кадрові зміни. Джоні Сруджі, який понад десять років очолює напрям апаратних технологій, оцінює своє подальше майбутнє в Apple, хоча рішення поки не ухвалено. Саме його команда створила чипи серій A і M.

Також про можливу відставку говорить Ліза Джексон, колишня очільниця Агентства з охорони довкілля США, що відповідає в техногіганті за екологічні та соціальні ініціативи.

Невизначеною залишається доля Джона Джанандреа, керівника ШІ-напряму, чий департамент зазнав критики через проблеми з Apple Intelligence і Siri. Компанія вже шукає нових фахівців зі штучного інтелекту, зокрема серед топменеджерів Meta.

Нові призначення в компанії

Цього місяця Apple оголосила про підвищення одразу кількох топменеджерів до рівня віцепрезидентів:

Флетчер Роткоф відповідає за інженерію пристроїв та розробку нових смартокулярів;

Омар Алварід керує закупівлями та логістикою;

Іван Крстич — очолив напрям безпеки.

Експерти вважають, що Тім Кук може залишитися в компанії навіть після відставки – у ролі голови ради директорів, як це зробили Джефф Безос або Білл Гейтс.

Джерело : Bloomberg

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