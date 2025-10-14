Украинцев призвали блокировать спам-номера: как это сделать
Первый вице-премьер – министр по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к украинцам с просьбой помогать блокировать номера спам-звонков.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Блокировка номеров спам-звонков
– Недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие правила вступили в силу 2 октября – и уже заблокированы тысячи спам-номеров, – написал Федоров.
Министр пояснил, что спам-звонки – это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.
Он добавил, что теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок:
- Vodafone – в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге;
- Kyivstar – в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, *105*466# в роуминге;
- lifecell – в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
Также, по его словам, можно пожаловаться на горячую линию правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.
В июне Кабмин по инициативе Министерства цифровой информации предоставил операторам инструменты для борьбы с телефонным спамом и навязчивой рекламой.