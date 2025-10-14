Первый вице-премьер – министр по цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к украинцам с просьбой помогать блокировать номера спам-звонков.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Блокировка номеров спам-звонков

– Недавно правительство приняло постановление, которое позволяет операторам блокировать спам-номера. Соответствующие правила вступили в силу 2 октября – и уже заблокированы тысячи спам-номеров, – написал Федоров.

Министр пояснил, что спам-звонки – это звонки рекламного характера, когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

Он добавил, что теперь каждый украинец может обратиться к своему оператору и помочь заблокировать номер, с которого осуществлялся звонок:

Vodafone – в приложении

Kyivstar – в приложении

lifecell – в приложении

Также, по его словам, можно пожаловаться на горячую линию правительства (1545) или оставить заявку на сайте Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций.

В июне Кабмин по инициативе Министерства цифровой информации предоставил операторам инструменты для борьбы с телефонным спамом и навязчивой рекламой.

