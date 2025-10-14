Українців закликали блокувати спам-номери: як це зробити
Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців з проханням допомагати блокувати номери спам-дзвінків.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Блокування номерів спам-дзвінків
– Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня – і вже заблоковано тисячі спам-номерів, – написав Федоров.
Міністр пояснив, що спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.
Він додав, що тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:
- Vodafone – у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
- Kyivstar – у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;
- lifecell – у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
Також, за його словами, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.
У червні Кабмін за ініціативою Міністерства цифрової інформації надав операторам інструменти для боротьби з телефонним спамом та нав’язливою рекламою.