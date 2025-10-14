Перший віцепрем’єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до українців з проханням допомагати блокувати номери спам-дзвінків.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Блокування номерів спам-дзвінків

– Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня – і вже заблоковано тисячі спам-номерів, – написав Федоров.

Міністр пояснив, що спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Він додав, що тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Vodafone – у застосунку

Kyivstar – у застосунку

lifecell – у застосунку

Також, за його словами, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.

У червні Кабмін за ініціативою Міністерства цифрової інформації надав операторам інструменти для боротьби з телефонним спамом та нав’язливою рекламою.

