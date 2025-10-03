Украинцы смогут видеть, кто и с какой целью просматривает их данные в реестрах, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В Дії можно будет просматривать историю просмотров в реестрах

Как отметил Михаил Федоров, защищенность данных граждан — это основа прозрачного и удобного цифрового государства.

— Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в Дії, — добавил он.

Правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным. Теперь:

​​система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;

Дія будет отправлять уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.

— Цифровое государство — это прозрачность во взаимодействии с данными граждан и защита от злоупотреблений чиновников. Мы внедряем лучшие практики защиты данных, которые уже действуют в странах ЕС, — добавил Михаил Федоров.

Уведомления о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

О запуске функционала будет сообщено позже.

