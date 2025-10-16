Стива Джобса увековечили в долларовой монете на фоне калифорнийской природы
Монетный двор США представил новые дизайны долларовых монет из серии Американские инновации (American Innovation). Их выпуск запланирован на 2026 год.
Одна из позиций посвящена соучредителю компании Apple Стиву Джобсу.
Монета с Джобсом – символ инноваций Калифорнии
Монета, посвященная Калифорнии, изображает молодого Стива Джобса, сидящего на фоне типичного северокалифорнийского пейзажа – за ним видны холмы, покрытые дубами.
Steve Jobs to Be Featured on U.S. Commemorative $1 Coin in 2026 https://t.co/4iy1wXTejH pic.twitter.com/jLPWWFG3xZ
— MacRumors.com (@MacRumors) October 15, 2025
Автор дизайна Элана Хеглер отметила, что замысел отражает момент вдохновения. Он передает идею о том, что именно природа и окружающая среда стали той почвой, где созрело видение Джобса – сделать сложные технологии интуитивно понятными и естественными.
На реверсе монеты номиналом в $1 по кругу размещены надписи Соединенные Штаты Америки, Калифорния, Стив Джобс и его цитата Сделай что-то невероятное (Make something wonderful).
Над самой монетой работала скульптор Фиби Хэмпгилл – мастерица американского монетного двора.
Другие монеты в серии
Кроме Калифорнии, серия монетного двора чествует еще три штата.
- Айову – на реверсе изображен Норман Борлоуг, которого называют отцом зеленой революции. Он вывел высокоурожайные сорта пшеницы, которые помогли преодолеть голод во многих странах мира.
- Висконсин – дизайн посвящен суперкомпьютеру Cray-1, который стал прорывом в сфере вычислительной техники.
- Миннесоту – монета изображает грузовик 1940-х годов с ранней системой мобильного охлаждения, которая сделала возможной транспортировку продуктов, чувствительных к температуре.
На аверсе каждой монеты изображена Статуя Свободы в профиль с надписями In God We Trust и $1. Для выпуска 2026 года монетный двор добавил особый знак — колокол Свободы с числом 250, символизирующим 250-летие со дня основания Соединенных Штатов Америки.
Программа Американские инновации, начатая в 2018 году для чествования выдающихся изобретателей и научных достижений каждого из штатов, округа Колумбия и пяти территорий США.
Монетный двор США, созданный в 1792 году, является единственным производителем официальных монет страны и выпускает как оборотную, так и памятную продукцию — от коллекционных монет до медалей Конгресса.