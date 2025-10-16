Монетный двор США представил новые дизайны долларовых монет из серии Американские инновации (American Innovation). Их выпуск запланирован на 2026 год.

Одна из позиций посвящена соучредителю компании Apple Стиву Джобсу.

Монета с Джобсом – символ инноваций Калифорнии

Монета, посвященная Калифорнии, изображает молодого Стива Джобса, сидящего на фоне типичного северокалифорнийского пейзажа – за ним видны холмы, покрытые дубами.

Steve Jobs to Be Featured on U.S. Commemorative $1 Coin in 2026 https://t.co/4iy1wXTejH pic.twitter.com/jLPWWFG3xZ — MacRumors.com (@MacRumors) October 15, 2025

Автор дизайна Элана Хеглер отметила, что замысел отражает момент вдохновения. Он передает идею о том, что именно природа и окружающая среда стали той почвой, где созрело видение Джобса – сделать сложные технологии интуитивно понятными и естественными.

На реверсе монеты номиналом в $1 по кругу размещены надписи Соединенные Штаты Америки, Калифорния, Стив Джобс и его цитата Сделай что-то невероятное (Make something wonderful).

Над самой монетой работала скульптор Фиби Хэмпгилл – мастерица американского монетного двора.

Другие монеты в серии

Кроме Калифорнии, серия монетного двора чествует еще три штата.

Айову – на реверсе изображен Норман Борлоуг, которого называют отцом зеленой революции. Он вывел высокоурожайные сорта пшеницы, которые помогли преодолеть голод во многих странах мира.

– на реверсе изображен Норман Борлоуг, которого называют отцом зеленой революции. Он вывел высокоурожайные сорта пшеницы, которые помогли преодолеть голод во многих странах мира. Висконсин – дизайн посвящен суперкомпьютеру Cray-1, который стал прорывом в сфере вычислительной техники.

– дизайн посвящен суперкомпьютеру Cray-1, который стал прорывом в сфере вычислительной техники. Миннесоту – монета изображает грузовик 1940-х годов с ранней системой мобильного охлаждения, которая сделала возможной транспортировку продуктов, чувствительных к температуре.

На аверсе каждой монеты изображена Статуя Свободы в профиль с надписями In God We Trust и $1. Для выпуска 2026 года монетный двор добавил особый знак — колокол Свободы с числом 250, символизирующим 250-летие со дня основания Соединенных Штатов Америки.

Программа Американские инновации, начатая в 2018 году для чествования выдающихся изобретателей и научных достижений каждого из штатов, округа Колумбия и пяти территорий США.

Монетный двор США, созданный в 1792 году, является единственным производителем официальных монет страны и выпускает как оборотную, так и памятную продукцию — от коллекционных монет до медалей Конгресса.

