Монетний двір США представив нові дизайни доларових монет із серії Американські інновації (American Innovation). Їхній випуск заплановано на 2026 рік.

Одну з позицій присвячено співзасновнику компанії Apple Стіву Джобсу.

Монета із Джобсом – символ інновацій Каліфорнії

Монета, присвячена Каліфорнії, зображує молодого Стіва Джобса, який сидить на тлі типового північнокаліфорнійського краєвиду – за ним видно пагорби, вкриті дубами.

Зараз дивляться

Steve Jobs to Be Featured on U.S. Commemorative $1 Coin in 2026 https://t.co/4iy1wXTejH pic.twitter.com/jLPWWFG3xZ — MacRumors.com (@MacRumors) October 15, 2025

Авторка дизайну Елана Геглер зазначила, що задум відображає момент натхнення. Він передає ідею про те, що саме природа й довкілля стали тим ґрунтом, де визріло бачення Джобса – зробити складні технології інтуїтивно зрозумілими та природними.

На реверсі монети з номіналом в $1 по колу розміщено написи Сполучені Штати Америки, Каліфорнія, Стів Джобс та його цитата Зроби щось дивовижне (Make something wonderful).

Над самою монетою працювала скульпторка Фібі Гемпгілл – майстриня американського монетного двору.

Інші монети у серії

Окрім Каліфорнії, серія монетного двору вшановує ще три штати.

Айову – на реверсі зображено Нормана Борлоуга, якого називають батьком зеленої революції. Він вивів високоврожайні сорти пшениці, що допомогли подолати голод у багатьох країнах світу.

– на реверсі зображено Нормана Борлоуга, якого називають батьком зеленої революції. Він вивів високоврожайні сорти пшениці, що допомогли подолати голод у багатьох країнах світу. Вісконсин – дизайн присвячено суперкомп’ютеру Cray-1, який став проривом у сфері обчислювальної техніки.

– дизайн присвячено суперкомп’ютеру Cray-1, який став проривом у сфері обчислювальної техніки. Міннесоту – монета зображує вантажівку 1940-х років із ранньою системою мобільного охолодження, що зробила можливим транспортування продуктів, чутливих до температури.

На аверсі кожної монети зображено Статую Свободи в профіль з написами In God We Trust та $1. Для випуску 2026 року монетний двір додав особливий знак — дзвін Свободи з числом 250, що символізує 250-річчя від заснування Сполучених Штатів Америки.

Програма Американські інновації, започаткована у 2018 році для вшанування видатних винахідників і наукових досягнень кожного зі штатів, округу Колумбія та п’яти територій США.

Монетний двір США, створений у 1792 році, є єдиним виробником офіційних монет країни та випускає як обігову, так і пам’ятну продукцію – від колекційних монет до медалей Конгресу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.