На улицах китайского города Ханчжоу в провинции Чжэцзян появился новый участник городского патруля – робот-собака с элементами искусственного интеллекта.

Его задача – помогать муниципальным инспекторам следить за порядком в городе.

Первый стальной помощник в Ханчжоу

Серебристо-серый робот пока работает в тестовом режиме, пишет Global Times. Как сообщили в администрации района Цинбо, испытания продлятся до конца октября, после чего “электронного патрульного” планируют официально зачислить на службу.

По словам заместителя руководителя местной инспекционной команды Ву Вея, робопес оснащен “мозгом” на базе ИИ, камерой высокого разрешения и системой сенсоров, которые помогают ему ориентироваться и самостоятельно принимать решения.

Как работает робопес

Во время патрулирования стальной патрульный выявляет незаконную парковку, перекрытие дорог или несанкционированные кабели. Если замечает нарушение, отправляет видео в реальном времени, чтобы инспекторы могли оперативно реагировать.

A silver-gray inspection robot dog has recently begun field patrol on Nanshan Road in Qingbo subdistrict in Hangzhou, East China’s Zhejiang Province to assist local law enforcement patrols, the Qingbo subdistrict office told the Global Times on Thursday. https://t.co/iobm2DSUkb pic.twitter.com/J8CXZoLL6s — Global Times (@globaltimesnews) October 16, 2025

Кроме того, собака обращается к прохожим через динамик, проводя просветительскую работу.

–Пожалуйста, не принимайте предложения от незнакомых водителей, не садитесь в незарегистрированные автомобили и остерегайтесь мошенников, — произносит он.

Одного заряда такому патрульному хватает на 3-4 часа. В основном робопес передвигается на колесах, чтобы экономить энергию, но при необходимости переходит в режим шагания и может преодолевать подъемы до 35 градусов.

Преимущества смартпатруля

Как объясняет руководитель инспекционной команды Ву Вей, главная цель внедрения технологии – повышение эффективности работы полиции. ИИ-напарник передает координаты, изображение и звук в режиме реального времени, а значит, реагирование на нарушения становится быстрее и точнее.

– Это пример того, как передовые технологии выходят из лабораторий в реальную жизнь, помогая решать городские проблемы и одновременно создавая платформу для развития компаний, – отметил Ву Вэй.

После завершения тестирования власти планируют расширить маршруты робота и перечень задач, которые он сможет выполнять.

Ханчжоу – не единственный город, где экспериментируют с роботами-собаками. В мае подобную систему запустили в Шэньчжэне: там стальные патрульные следят за безопасностью на железнодорожной станции и фиксируют потенциальные опасности.

Фото: скриншот из промо-ролика

