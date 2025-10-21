Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, начала запуск маркетплейса, который позволит пользователям с подпиской Premium получать или покупать неактивные никнеймы.

Сервис работает в бета-режиме и становится доступным избранным пользователям, а некоторые редкие имена оцениваются в более чем $1 млн.

Как работает новый маркетплейс X

X делит имена на две категории – приоритетные (Priority-handles) и редкие (Rare-handles).

К приоритетным относятся полные имена и словосочетания, такие как @GabrielJones, @PizzaEater или @ParadoxAI. Они доступны бесплатно для подписчиков Premium+ и Business.

Пользователь подает запрос, который X рассматривает вручную до трех рабочих дней. В случае одобрения никнейм передается новому владельцу. Если пользователь отменяет или снижает тариф, новый ник удерживается только 30 дней, после чего возвращается обратно.

Редкие — это короткие и общеизвестные имена, такие как, например, @Pizza, @Tom, @One. Их нельзя получить через стандартный запрос.

Такие никнеймы X предлагает через публичные распределения или прямые продажи по приглашению. Цена формируется в зависимости от популярности, длины слова и культурного значения. Компания заявляет, что стоимость может достигать семизначных сумм. Приобретенные редкие никнеймы остаются у владельца навсегда, даже если подписку отменить.

X уточняет, что старый никнейм пользователя резервируется и не переходит к другим. Не все заявки одобряются, решение принимается вручную.

Зачем X запускает рынок никнеймов

В компании объясняют, что не выпускают неактивные имена в открытый доступ, чтобы предотвратить массовый захват ботами и мошенничество. Управляемый маркетплейс позволяет X контролировать процесс передачи и получать прямой доход.

Сервис активно тестируется среди пользователей Premium. X планирует постепенно расширять доступ. Если желаемого имени нет в списке, пользователь может зарегистрировать запрос и добавить его в Watchlist. В случае появления никнейма он получит автоматическое уведомление от X.

