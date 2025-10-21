Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, розпочала запуск маркетплейсу, який дозволить користувачам із підпискою Premium отримувати або купувати неактивні нікнейми.

Сервіс працює у бета-режимі та стає доступним вибірковим користувачам, а деякі рідкісні імена оцінюються у понад $1 млн.

Як працює новий маркетплейс X

X поділяє імена на дві категорії – пріоритетні (Priority-handles) та рідкісні (Rare-handles).

До пріоритетних належать повні імена та словосполучення, такі як @GabrielJones, @PizzaEater чи @ParadoxAI. Вони доступні безплатно для передплатників Premium+ та Business.

Користувач подає запит, який X розглядає вручну до трьох робочих днів. У разі схвалення нікнейм передається новому власнику. Якщо користувач скасовує або знижує тариф, новий нік утримується лише 30 днів, після чого повертається назад.

Handles are coming… Join the waitlist at https://t.co/78v6LhGZiz pic.twitter.com/XOa9b2lfkN — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

Рідкісні – це короткі та загальновідомі імена, такі як, наприклад, @Pizza, @Tom, @One. Їх не можна отримати через стандартний запит.

Такі нікнейми X пропонує через публічні розподіли або прямі продажі за запрошенням. Ціна формується залежно від популярності, довжини слова та культурного значення. Компанія заявляє, що вартість може сягати семизначних сум. Придбані рідкісні нікнейми залишаються у власника назавжди, навіть якщо підписку скасувати.

X уточнює, що старий нікнейм користувача резервується і не переходить до інших. Не всі заявки схвалюються, рішення ухвалюється вручну.

Навіщо X запускає ринок нікнеймів

У компанії пояснюють, що не випускають неактивні імена у відкритий доступ, щоб запобігти масовому захопленню ботами та шахрайству. Керований маркетплейс дозволяє X контролювати процес передачі й отримувати прямий дохід.

Сервіс активно тестується серед користувачів Premium. X планує поступово розширювати доступ. Якщо бажаного імені немає в переліку, користувач може зареєструвати запит і додати його до Watchlist. У разі появи нікнейму він отримає автоматичне повідомлення від X.

Джерело : TechCrunch

