NASA готовится объявить новый конкурс для компаний, которые могут создать посадочный модуль для высадки астронавтов на Луну.

Это решение приняли из-за того, что SpaceX Илона Маска не успевает выполнить поставленные требования в определенные сроки, тогда как США стремятся осуществить миссию уже к 2029 году и опередить Китай.

Об этом заявил исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи. Он отметил, что Соединенные Штаты не будут зависеть от одного подрядчика и готовы открыть контракт для других участников рынка.

Сейчас смотрят

США спешат опередить Китай

Китай официально объявил о планах высадить своих астронавтов на Луну до 2030 года. В Вашингтоне это рассматривают как прямой вызов.

По словам Даффи, именно китайский фактор заставил NASA ускорить программу возвращения людей на Луну. Кроме того, президент Дональд Трамп определил четкую дату – высадка должна состояться до завершения его второго срока, то есть до 20 января 2029 года.

Главным подрядчиком миссии на данный момент является SpaceX. Компания получила контракт на $2,9 млрд еще в 2021 году, но ракета Starship пережила несколько неудачных тестовых запусков.

Кроме того, ключевые технологии, такие как дозаправка на орбите, еще не продемонстрированы, что ставит под сомнение возможность выполнения миссии вовремя.

Конкуренты SpaceX и реакция Маска

NASA рассматривает возможность привлечь к проекту несколько крупных корпораций. Среди них – компания Blue Origin Джеффа Безоса, которая уже работает над другим модулем в рамках программы Artemis, и Lockheed Martin, предлагающая создать более легкий и быстрый в производстве вариант на базе готовых компонентов.

В Lockheed Martin заявили, что разработка посадочного модуля за три-четыре года возможна только при условии использования имеющихся технологий, а не «с нуля».

Илон Маск отреагировал на заявления NASA в соцсети X. Он назвал решение агентства преждевременным и подчеркнул, что SpaceX “двигается как молния” по сравнению с другими игроками рынка. Маск также раскритиковал Blue Origin, заявив, что компания Безоса еще не доставляла полезные грузы на орбиту.

Ранее сообщалось, что США ищут альтернативу SpaceX и в разработке противоракетного щита Golden Dome, стремясь уменьшить зависимость от компании Илона Маска.

Источник : NYT

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.