Компания OpenAI представила свой первый веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Это делает создателя ChatGPT конкурентом Google, принадлежащего Alphabet Inc.

О запуске собственного веб-браузера компания сообщила в своих социальных сетях.

Atlas: что известно о браузере OpenAI

Браузер под названием Atlas разработан на основе модели искусственного интеллекта ChatGPT.

Целью его создания является более персонализированный веб-опыт, а также выполнение таких задач, как бронирование билетов на самолет и редактирование документов от имени пользователя.

Каждый раз, когда пользователь будет посещать веб-сайт в браузере, он будет видеть кнопку Ask ChatGPT, которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержанием страницы.

Например, пользователь может открыть рецензию на фильм, а затем попросить ChatGPT сделать ее краткое изложение, или найти рецепт и попросить ChatGPT помочь заказать ингредиенты для него в сети.

– Это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, построенный вокруг ChatGPT, – сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время прямой трансляции во вторник.

Он отметил, что искусственный интеллект “представляет редкую, раз в десятилетие возможность” переосмыслить браузер.

Компания сообщила, что сначала Atlas будет доступен во всем мире на macOS, а “в ближайшее время” планируется расширение на Windows, iOS и Android. Более продвинутые функции искусственного интеллекта будут доступны только для платных пользователей ChatGPT Plus и Pro.

