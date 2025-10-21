OpenAI запустила Atlas – первый ИИ-браузер на базе ChatGPT
- OpenAI представила Atlas — первый ИИ-браузер на базе ChatGPT для персонализированного веб-опыта и помощи онлайн.
- Браузер Atlas позволяет редактировать документы, бронировать билеты и взаимодействовать со страницами через боковую панель Ask ChatGPT.
Компания OpenAI представила свой первый веб-браузер на базе искусственного интеллекта. Это делает создателя ChatGPT конкурентом Google, принадлежащего Alphabet Inc.
О запуске собственного веб-браузера компания сообщила в своих социальных сетях.
Atlas: что известно о браузере OpenAI
Браузер под названием Atlas разработан на основе модели искусственного интеллекта ChatGPT.
Целью его создания является более персонализированный веб-опыт, а также выполнение таких задач, как бронирование билетов на самолет и редактирование документов от имени пользователя.
Каждый раз, когда пользователь будет посещать веб-сайт в браузере, он будет видеть кнопку Ask ChatGPT, которая открывает боковую панель для взаимодействия с содержанием страницы.
Meet our new browser—ChatGPT Atlas.
Available today on macOS: https://t.co/UFKSQXvwHT pic.twitter.com/AakZyUk2BV
— OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025
Например, пользователь может открыть рецензию на фильм, а затем попросить ChatGPT сделать ее краткое изложение, или найти рецепт и попросить ChatGPT помочь заказать ингредиенты для него в сети.
– Это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, построенный вокруг ChatGPT, – сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман во время прямой трансляции во вторник.
Он отметил, что искусственный интеллект “представляет редкую, раз в десятилетие возможность” переосмыслить браузер.
Компания сообщила, что сначала Atlas будет доступен во всем мире на macOS, а “в ближайшее время” планируется расширение на Windows, iOS и Android. Более продвинутые функции искусственного интеллекта будут доступны только для платных пользователей ChatGPT Plus и Pro.