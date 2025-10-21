Компанія OpenAI представила свій перший веббраузер на базі штучного інтелекту. Це робить творця ChatGPT конкурентом Google, який належить Alphabet Inc.

Про запуск власного веббраузеру компанія повідомила у своїх соціальних мережах.

Atlas: шо відомо про браузер OpenAI

Браузер під назвою Atlas розроблений на основі моделі штучного інтелекту ChatGPT.

Метою його створення є більш персоналізований вебдосвід, а також для виконання таких завдань, як бронювання квитків на літак і редагування документів від імені користувача.

Щоразу, коли користувач відвідуватиме вебсайт у браузері, то бачитиме кнопку Ask ChatGPT, яка відкриває бічну панель для взаємодії з вмістом сторінки.

Наприклад, користувач може відкрити рецензію на фільм, а потім попросити ChatGPT зробити її короткий виклад, або знайти рецепт і попросити ChatGPT допомогти замовити інгредієнти для нього в мережі.

– Це веббраузер на базі штучного інтелекту, побудований навколо ChatGPT, – сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час прямої трансляції у вівторок.

Він зазначив, що штучний інтелект “представляє рідкісну, раз на десятиліття можливість” переосмислити браузер.

Компанія повідомила, що спочатку Atlas буде доступний у всьому світі на macOS, а “незабаром” планується розширення на Windows, iOS та Android. Більш просунуті функції штучного інтелекту будуть доступні лише для платних користувачів ChatGPT Plus та Pro.

