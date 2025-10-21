OpenAI запустила Atlas – перший ШІ-браузер на базі ChatGPT
- OpenAI представила Atlas — перший ШІ-браузер на базі ChatGPT для персоналізованого вебдосвіду та допомоги онлайн.
- Браузер Atlas дозволяє редагувати документи, бронювати квитки та взаємодіяти зі сторінками через бічну панель Ask ChatGPT.
Компанія OpenAI представила свій перший веббраузер на базі штучного інтелекту. Це робить творця ChatGPT конкурентом Google, який належить Alphabet Inc.
Про запуск власного веббраузеру компанія повідомила у своїх соціальних мережах.
Atlas: шо відомо про браузер OpenAI
Браузер під назвою Atlas розроблений на основі моделі штучного інтелекту ChatGPT.
Метою його створення є більш персоналізований вебдосвід, а також для виконання таких завдань, як бронювання квитків на літак і редагування документів від імені користувача.
Щоразу, коли користувач відвідуватиме вебсайт у браузері, то бачитиме кнопку Ask ChatGPT, яка відкриває бічну панель для взаємодії з вмістом сторінки.
Meet our new browser—ChatGPT Atlas.
Available today on macOS: https://t.co/UFKSQXvwHT pic.twitter.com/AakZyUk2BV
— OpenAI (@OpenAI) October 21, 2025
Наприклад, користувач може відкрити рецензію на фільм, а потім попросити ChatGPT зробити її короткий виклад, або знайти рецепт і попросити ChatGPT допомогти замовити інгредієнти для нього в мережі.
– Це веббраузер на базі штучного інтелекту, побудований навколо ChatGPT, – сказав генеральний директор OpenAI Сем Альтман під час прямої трансляції у вівторок.
Він зазначив, що штучний інтелект “представляє рідкісну, раз на десятиліття можливість” переосмислити браузер.
Компанія повідомила, що спочатку Atlas буде доступний у всьому світі на macOS, а “незабаром” планується розширення на Windows, iOS та Android. Більш просунуті функції штучного інтелекту будуть доступні лише для платних користувачів ChatGPT Plus та Pro.