Компания OpenAI планирует запуск отдельного социального приложения для работы с новой версией видеогенеративной модели Sora 2.

Как сообщило издание Wired, приложение будет иметь вертикальную видеоленту со свайп-навигацией, визуально напоминающую TikTok. Основное отличие – весь контент будет создавать искусственный интеллект.

Соцсеть от OpenAI – что известно

В рамках приложения Sora 2 будет генерировать только короткие ролики – до 10 секунд. Для сравнения, TikTok начинал с 15-секундных видео, а сейчас позволяет загружать ролики до десяти минут.

Сейчас смотрят

Приложение будет иметь функцию верификации личности. Если пользователь согласится, модель сможет использовать его образ в создаваемых видео.

Другие пользователи смогут отмечать этих людей или применять их виртуальные копии в ремиксах. В таких случаях OpenAI обещает отправлять уведомление владельцу даже тогда, когда ролик не будет опубликован в общей ленте.

В приложении будет собственная страница For You с алгоритмом рекомендаций. Пользователи смогут лайкать, комментировать или делать ремиксы роликов с помощью меню, расположенного справа на экране. Загрузка видео из памяти смартфона не предусматривается.

Защита авторских прав

По информации издания, система не будет генерировать часть видео из-за ограничений, связанных с авторским правом.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, OpenAI планирует внедрить механизм отказа: правообладатели должны сами подать заявку, чтобы их материалы не использовались при генерации видео.

Эксперты предполагают, что решение выпустить такое социальное приложение связано с неопределенностью вокруг TikTok в США.

Президент Дональд Трамп неоднократно продлевал сроки, предоставленные компании ByteDance для передачи своего американского сегмента бизнеса под контроль в США.

Создавая собственную платформу с элементами соцсети, OpenAI может стремиться удержать пользователей в своей экосистеме и снизить интерес к альтернативным моделям.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.