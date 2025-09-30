OpenAI запускает свой “TikTok”: ленту будет полностью генерировать ИИ
- Sora 2 ограничит ролики до 10 секунд, но что дальше – пока загадка.
- В приложении появится возможность использовать ваш образ в чужих видео.
- Правообладателям придется самостоятельно блокировать использование их материалов.
Компания OpenAI планирует запуск отдельного социального приложения для работы с новой версией видеогенеративной модели Sora 2.
Как сообщило издание Wired, приложение будет иметь вертикальную видеоленту со свайп-навигацией, визуально напоминающую TikTok. Основное отличие – весь контент будет создавать искусственный интеллект.
Соцсеть от OpenAI – что известно
В рамках приложения Sora 2 будет генерировать только короткие ролики – до 10 секунд. Для сравнения, TikTok начинал с 15-секундных видео, а сейчас позволяет загружать ролики до десяти минут.
Приложение будет иметь функцию верификации личности. Если пользователь согласится, модель сможет использовать его образ в создаваемых видео.
Другие пользователи смогут отмечать этих людей или применять их виртуальные копии в ремиксах. В таких случаях OpenAI обещает отправлять уведомление владельцу даже тогда, когда ролик не будет опубликован в общей ленте.
В приложении будет собственная страница For You с алгоритмом рекомендаций. Пользователи смогут лайкать, комментировать или делать ремиксы роликов с помощью меню, расположенного справа на экране. Загрузка видео из памяти смартфона не предусматривается.
Защита авторских прав
По информации издания, система не будет генерировать часть видео из-за ограничений, связанных с авторским правом.
В то же время, по данным The Wall Street Journal, OpenAI планирует внедрить механизм отказа: правообладатели должны сами подать заявку, чтобы их материалы не использовались при генерации видео.
Эксперты предполагают, что решение выпустить такое социальное приложение связано с неопределенностью вокруг TikTok в США.
Президент Дональд Трамп неоднократно продлевал сроки, предоставленные компании ByteDance для передачи своего американского сегмента бизнеса под контроль в США.
Создавая собственную платформу с элементами соцсети, OpenAI может стремиться удержать пользователей в своей экосистеме и снизить интерес к альтернативным моделям.