Американський мільярдер Ілон Маск запустив свій аналог популярної онлайн-енциклопедії Вікіпедія – Grokipedia.

Портал, створений компанією бізнесмена xAI, став доступний користувачам у понеділок, 27 жовтня. Сайт має схожий з Вікіпедією дизайн із формою пошуку і статтями, в яких містяться посилання на джерела.

Ілон Маск створив Grokipedia

Grokipedia версії 0.1 містить понад 885 тис. статей. Для порівняння – тільки в англомовному розділі Вікіпедії їх більше 7 млн.

Зараз дивляться

Ілон Маск написав у соцмережі X, що нова версія 1.0 буде “в десять разів краща”, ніж нинішня, але і версія 0.1, на думку бізнесмена, вже краща за Вікіпедію.

Користувачі помітили, що низка тексів в Grokipedia базується на статтях Вікіпедії, а деякі скопійовані практично дослівно.

Видання The Verge навело приклад, що статті про ігрову приставку PlayStation 5 або про ноутбук Macbook Air компанії Apple — ідентичні текстам з енциклопедії-конкурента. В кінці деяких статей є плашка, що контент “адаптовано” із Вікіпедії.

Крім того, на відміну від Вікіпедії, Grokipedia не надає користувачам можливості редагувати статті. У текстах вказується, що інформація вже перевірена штучним інтелектом. Як відомо, Ілон Маск неодноразово звинувачував Вікіпедію в необ’єктивності та ліворадикалізмі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.