На презентации в Москве произошел курьез с первым российским антропоморфным роботом на искусственном интеллекте, который, по словам разработчиков, имел “сходство с Владимиром Путиным”.

Во время публичного дебюта робот потерял равновесие и упал лицом на сцену.

Падение робота с лицом Путина

Гуманоидный робот под названием AIDOL (сокращенно от Artificial Intelligence Doll) вышел на сцену, сделал несколько шагов и поприветствовал публику жестом, после чего упал.

Сейчас смотрят

Сотрудники компании поспешно подняли андроида, а двое ассистентов пытались закрыть сцену черным полотном, чтобы скрыть инцидент.

Впоследствии разработчики объяснили, что падение произошло из-за ошибки калибровки, которую могли вызвать слабое освещение или технический сбой. Событие зафиксировали во время презентации в конгресс-центре Yarovit Hall в Москве.

– Надеюсь, эта ошибка станет учебным опытом, – заявил гендиректор стартапа Владимир Витюхин.

Ранее Витюхин подчеркивал, что робот на 77% создан из компонентов, произведенных в России, ведь из-за западных санкций страна-агрессор имеет ограниченный доступ к импортным высокотехнологичным деталям.

После инцидента AIDOL продолжил взаимодействие со зрителями, но уже в сидячем положении.

Разработчики утверждают, что робот способен демонстрировать до 12 базовых человеческих эмоций и сотни микровыражений лица, а главной его функцией является “полноценное общение с людьми через мимику и эмпатическое поведение”.

Правда, это трудно сделать, когда лежишь лицом в пол.

Источник : Mirror

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.