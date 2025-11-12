На презентації у Москві стався курйоз із першим російським антропоморфним роботом на штучному інтелекті, який, за словами розробників, мав “схожість із Володимиром Путіним”.

Під час публічного дебюту робот втратив рівновагу та впав обличчям на сцену.

Падіння робота з обличчям Путіна

Гуманоїдний робот під назвою AIDOL (скорочено від Artificial Intelligence Doll) вийшов на сцену, зробив кілька кроків і привітав публіку жестом, після чого впав.

Працівники компанії поспіхом підняли андроїда, а двоє асистентів намагалися закрити сцену чорним полотном, аби приховати інцидент.

Згодом розробники пояснили, що падіння сталося через помилку калібрування, яку могли спричинити слабке освітлення або технічний збій. Подію зафіксували під час презентації у конгрес-центрі Yarovit Hall у Москві.

– Сподіваюся, ця помилка стане навчальним досвідом, – заявив гендиректор стартапу Володимир Вітюхін.

Раніше Вітюхін підкреслював, що робот на 77% створений з компонентів, вироблених в Росії, адже через західні санкції країна-агресор має обмежений доступ до імпортних високотехнологічних деталей.

Після інциденту AIDOL продовжив взаємодію з глядачами, але вже у сидячому положенні.

Розробники стверджують, що робот здатний демонструвати до 12 базових людських емоцій і сотні мікровиразів обличчя, а головною його функцією є “повноцінне спілкування з людьми через міміку та емпатичну поведінку”.

Щоправда, це важко зробити, коли лежиш лицем в підлогу.

