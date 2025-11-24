С 10 декабря в Австралии вступит в силу первый в мире полномасштабный запрет на использование соцсетей детьми в возрасте до 16 лет.

Подростки не смогут создавать новые аккаунты, а существующие профили компании должны деактивировать или удалить. Правительство объясняет, что решение принято для уменьшения онлайн-рисков, с которыми ежедневно сталкиваются несовершеннолетние пользователи.

Почему Австралия пошла на радикальный шаг

Исследование, проведенное по заказу правительства, показало: 96% австралийских детей в возрасте 10-15 лет активно пользуются соцсетями.

При этом большинство подростков сталкивается с различными угрозами:

7 из 10 видели опасный контент – мизогинные материалы, видеодраки, публикации, поощряющие расстройства пищевого поведения или самоубийство;

1 из 7 сообщил о случаях груминга со стороны взрослых или старших подростков;

более половины подверглись кибербуллингу.

Именно эти данные стали основанием для решения полностью ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям.

Какие платформы будут заблокированы

Австралия уже определила перечень из десяти сервисов, на которые будет распространяться запрет: это Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, а также стриминги Kick и Twitch.

Правительство также рассматривает возможность расширения списка. Платформы оценивают по нескольким критериям: является ли онлайн-взаимодействие их основной функцией, позволяют ли они общаться с другими пользователями и публиковать собственный контент.

YouTube Kids, Google Classroom и WhatsApp в список не вошли, поскольку не соответствуют этим критериям. Дети также и в дальнейшем смогут просматривать видео на YouTube без создания аккаунта.

Как будут вводить запрет

Под ответственность попадают не пользователи, а компании. Соцсетям придется применить «разумные меры» для определения возраста — в случае серьезных или повторных нарушений им грозит штраф до $32 млн.

Среди инструментов, которые рассматриваются для подтверждения возраста:

верификация по государственному удостоверению;

распознавание лица или голоса;

косвенное определение возраста по поведению пользователя в сети.

Самостоятельное декларирование возраста или подтверждение от родителей правительство запретило как ненадежные.

Первой о практических шагах сообщила Meta: компания закроет подростковые учетные записи уже с 4 декабря. Пользователи, которых удалят ошибочно, смогут подтвердить реальный возраст через ID или видеоселфи. Другие платформы свои планы еще не объявляли.

Критика, риски и реакция подростков

Технологические компании критически восприняли запрет. По словам компаний, правила сложные, требуют много данных и могут заставить детей искать обходные пути в неконтролируемых онлайн-пространствах.

В Snap и YouTube вообще настаивают на том, что их платформы не являются соцсетями в традиционном понимании.

Некоторые подростки уже начали создавать аккаунты с фальшивым возрастом, делиться советами по обходу запрета и переходить на совместные профили с родителями. Эксперты также ожидают резкого роста использования VPN, которые скрывают местонахождение пользователей.

