З 10 грудня в Австралії набуде чинності перша у світі повномасштабна заборона на використання соцмереж дітьми віком до 16 років.

Підлітки не зможуть створювати нові акаунти, а наявні профілі компанії повинні деактивувати або видалити. Уряд пояснює, що рішення ухвалене для зменшення онлайн-ризиків, із якими щодня стикаються неповнолітні користувачі.

Чому Австралія пішла на радикальний крок

Дослідження, проведене на замовлення уряду, показало: 96% австралійських дітей віком 10-15 років активно користуються соцмережами.

При цьому більшість підлітків стикається з різними загрозами:

7 із 10 бачили небезпечний контент – мізогінні матеріали, відеобійки, публікації, що заохочують розлади харчової поведінки або самогубство;

1 із 7 повідомив про випадки грумінгу з боку дорослих або старших підлітків;

понад половина зазнали кібербулінгу.

Саме ці дані стали підставою для рішення повністю обмежити доступ неповнолітніх до соцмереж.

Які платформи буде заблоковано

Австралія вже визначила перелік із десяти сервісів, на які поширюватиметься заборона: це Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, а також стрімінги Kick і Twitch.

Уряд також розглядає можливість розширення списку. Платформи оцінюють за кількома критеріями: чи є онлайн-взаємодія їхньою основною функцією, чи дозволяють вони спілкуватися з іншими користувачами та публікувати власний контент.

YouTube Kids, Google Classroom та WhatsApp до переліку не увійшли, оскільки не відповідають цим критеріям. Діти також і надалі зможуть переглядати відео на YouTube без створення акаунта.

Як впроваджуватимуть заборону

Під відповідальність потрапляють не користувачі, а компанії. Соцмережам доведеться застосувати “розумні заходи” для визначення віку – у разі серйозних або повторних порушень їм загрожує штраф до $32 млн.

Серед інструментів, які розглядають для підтвердження віку:

верифікація за державним посвідченням;

розпізнавання обличчя чи голосу;

непряме визначення віку за поведінкою користувача в мережі.

Самостійне декларування віку або підтвердження від батьків уряд заборонив як ненадійні.

Першою про практичні кроки повідомила Meta: компанія закриє підліткові облікові записи вже з 4 грудня. Користувачі, яких видалять помилково, зможуть підтвердити реальний вік через ID або відеоселфі. Інші платформи свої плани ще не оголошували.

Критика, ризики та реакція підлітків

Технологічні компанії критично сприйняли заборону. За словами компаній, правила складні, вимагають багато даних і можуть змусити дітей шукати обхідні шляхи в неконтрольованих онлайн-просторах.

У Snap і YouTube взагалі наполягають на тому, що їхні платформи не є соцмережами в традиційному розумінні.

Дехто з підлітків вже почав створювати акаунти з фальшивим віком, ділитися порадами щодо обходу заборони та переходити на спільні профілі з батьками. Експерти також очікують різке зростання використання VPN, які приховують місце перебування користувачів.

Джерело : BBC Україна

