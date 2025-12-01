В Южной Корее задержали четырех подозреваемых во взломе домашних и бизнес-камер наблюдения.

По данным полиции, они получили доступ к более чем 120 тыс. IP-камер и использовали видео для создания интимных роликов, о которых люди даже не догадывались.

Затем эти материалы продавали на зарубежном сайте.

Как хакеры получали доступ к камерам

Следствие установило, что злоумышленники пользовались различными уязвимостями техники, в частности простыми паролями.

Камеры, установленные в домах, квартирах и различных заведениях, взламывали без особых усилий. Среди локаций, попавших под атаку хакеров, оказались частные дома, караоке-комнаты, студия пилатеса и даже гинекологическая клиника.

Подозреваемые действовали отдельно друг от друга. Один из них взломал около 63 тыс. камер и продал 545 интимных видео на сумму 35 млн вон (около 1 млн грн).

Другой взломал примерно 70 тыс. камер. Его заработок в результате составил 18 млн вон (чуть более 500 тыс. грн).

В полиции говорят, что именно эти двое создали более половины всех роликов, которые за последний год появлялись на сайте с незаконным контентом.

Что делает полиция

Правоохранители работают над закрытием сайта и ищут его оператора. Для этого они сотрудничают с иностранными службами. Кроме четырех хакеров, полиция задержала еще трех человек, которые могли покупать или просматривать такие видео.

Согласно действующему законодательству, распространение и просмотр интимных записей, снятых без ведома людей, является серьезным преступлением. Руководитель киберрасследований Пак Ву Хён заявил, что полиция намерена активно бороться с такими случаями, ведь они наносят людям большой вред.

Правоохранители уже предупредили часть пострадавших о взломе их камер. Им объяснили, как изменить пароли и как удалить записи, которые могли оказаться в сети. Полиция продолжает устанавливать личности других людей, чьи видео могли быть похищены.

В полиции также подчеркнули, что регулярная смена паролей к домашним камерам – самый простой способ избежать таких ситуаций.

Источник : BBC

