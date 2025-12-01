В Южной Корее хакеры взломали 120 тыс. частных камер: интимные видео продавали онлайн
- В Южной Корее раскрыли схему массового взлома домашних камер.
- Подозреваемые получили доступ к более чем 120 тыс. устройств.
- Видео использовали для создания интимных роликов без ведома людей.
В Южной Корее задержали четырех подозреваемых во взломе домашних и бизнес-камер наблюдения.
По данным полиции, они получили доступ к более чем 120 тыс. IP-камер и использовали видео для создания интимных роликов, о которых люди даже не догадывались.
Затем эти материалы продавали на зарубежном сайте.
Как хакеры получали доступ к камерам
Следствие установило, что злоумышленники пользовались различными уязвимостями техники, в частности простыми паролями.
Камеры, установленные в домах, квартирах и различных заведениях, взламывали без особых усилий. Среди локаций, попавших под атаку хакеров, оказались частные дома, караоке-комнаты, студия пилатеса и даже гинекологическая клиника.
Подозреваемые действовали отдельно друг от друга. Один из них взломал около 63 тыс. камер и продал 545 интимных видео на сумму 35 млн вон (около 1 млн грн).
Другой взломал примерно 70 тыс. камер. Его заработок в результате составил 18 млн вон (чуть более 500 тыс. грн).
В полиции говорят, что именно эти двое создали более половины всех роликов, которые за последний год появлялись на сайте с незаконным контентом.
Что делает полиция
Правоохранители работают над закрытием сайта и ищут его оператора. Для этого они сотрудничают с иностранными службами. Кроме четырех хакеров, полиция задержала еще трех человек, которые могли покупать или просматривать такие видео.
Согласно действующему законодательству, распространение и просмотр интимных записей, снятых без ведома людей, является серьезным преступлением. Руководитель киберрасследований Пак Ву Хён заявил, что полиция намерена активно бороться с такими случаями, ведь они наносят людям большой вред.
Правоохранители уже предупредили часть пострадавших о взломе их камер. Им объяснили, как изменить пароли и как удалить записи, которые могли оказаться в сети. Полиция продолжает устанавливать личности других людей, чьи видео могли быть похищены.
В полиции также подчеркнули, что регулярная смена паролей к домашним камерам – самый простой способ избежать таких ситуаций.