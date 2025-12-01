У Південній Кореї затримали чотирьох підозрюваних у зламі домашніх та бізнес-камер спостереження.

За даними поліції, вони отримали доступ до понад 120 тис. IP-камер і використовували відео для створення інтимних роликів, про які люди навіть не здогадувалися.

Потім ці матеріали продавали на закордонному сайті.

Зараз дивляться

Як хакери отримували доступ до камер

Слідство встановило, що зловмисники користувалися різними вразливостями техніки, зокрема простими паролями.

Камери, встановлені в будинках, квартирах і різних закладах, зламували без особливих зусиль. Серед локацій, що потрапили під атаку хакерів, опинилися приватні оселі, караоке-кімнати, студія пілатесу та навіть гінекологічна клініка.

Підозрювані діяли окремо одне від одного. Один із них зламав близько 63 тис. камер і продав 545 інтимних відео на суму 35 млн вон (близько 1 млн грн).

Інший хакнув приблизно 70 тис. камер. Його заробіток в результаті склав 18 млн вон (трохи більше від 500 тис. грн).

В поліції кажуть, що саме ці двоє створили понад половину всіх роликів, які за останній рік з’являлися на сайті з незаконним контентом.

Що робить поліція

Правоохоронці працюють над закриттям сайту та шукають його оператора. Для цього вони співпрацюють з іноземними службами. Окрім чотирьох хакерів, поліція затримала ще трьох людей, які могли купувати або переглядати такі відео.

Згідно з чинним законодавством, поширення та перегляд інтимних записів, знятих без відома людей, є серйозним злочином. Керівник кіберрозслідувань Пак Ву Хьон заявив, що поліція має намір активно боротися з такими випадками, адже вони завдають людям великої шкоди.

Правоохоронці вже попередили частину постраждалих про злам їхніх камер. Їм пояснили, як змінити паролі та як видалити записи, що могли опинитися в мережі. Поліція продовжує встановлювати особи інших людей, чиї відео могли бути викрадені.

У поліції також підкреслили, що регулярна зміна паролів до домашніх камер – найпростіший спосіб уникнути таких ситуацій.

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.