В работе ChatGPT произошел сбой, о чем свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом к программе искусственного интеллекта.

Во вторник, 2 декабря, OpenAI потерпел возможный сбой в работе, о чем сообщили тысячи пользователей.

По данным Downdetector, который отслеживает сбои в работе, собирая отчеты о состоянии из разных источников, около 21:45 по киевскому времени более 23 тыс. пользователей сообщили о проблемах с платформой.

Менее чем за 30 минут количество жалоб увеличилось до около 60 тыс. пользователей.

Большинство пользователей, которые сообщили о проблемах ресурсу Downdetector, заявили, что у них возникли проблемы с ChatGPT. Некоторые сообщили о проблемах с веб-сайтом и API OpenAI.

В начале сентября также произошел сбой ChatGPT во всем мире.

Тогда в течение 20 минут сотни пользователей подали жалобы на значительные сбои в работе ChatGPT. Они указывали на проблемы с чат-ботом.

