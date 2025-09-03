В среду, 3 сентября, произошел сбой ChatGPT во всем мире. Об этом пишет издание Hindustan Times.

Сбой в ChatGPT сегодня: что известно

По данным Downdetector, в течение 20 минут сотни пользователей подали жалобы на значительные сбои в работе ChatGPT. Они указывали на проблемы с чат-ботом.

Сбои наблюдались во многих странах, в частности в Индии, где более 439 пользователей зафиксировали проблемы

В то же время некоторые пользователи писали в социальных сетях, что у них ChatGPT работает нормально. Другие же столкнулись с сетевыми ошибками как на веб-сайте, так и в мобильном приложении.

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, еще не комментировала сбои.

В июне этого года также произошел сбой ChatGPT. Пользователи жаловались на неполадки, а пик обращений тогда превысил тысячу в течение нескольких часов.

Недавно Массачусетский технологический институт провел эксперимент с 54 студентами, чтобы выяснить, как использование ChatGPT влияет на мышление.

Согласно исследованию, самый высокий уровень нейронных связей зафиксировали у тех, кто работал без помощи технологий. Самый низкий — у пользователей ChatGPT, которые фактически писали “на автопилоте”.

