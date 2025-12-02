ChatGPT не працює: тисячі користувачів повідомляють про збій
У роботі ChatGPT стався збій, про що свідчать дані з сервісу Downdetector.
Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з доступом до програми штучного інтелекту.
Збій у роботі ChatGPT
У вівторок, 2 грудня, OpenAI зазнав можливого збою в роботі, про що повідомили тисячі користувачів.
За даними Downdetector, який відстежує збої в роботі, збираючи звіти про стан з різних джерел, близько 21:45 за київським часом понад 23 тис. користувачів повідомили про проблеми з платформою.
За менш ніж 30 хв кількість скарг збільшилася до близько 60 тис. користувачів.
Більшість користувачів, які повідомили про проблеми ресурс Downdetector, заявили, що у них виникли проблеми з ChatGPT. Деякі повідомили про проблеми з вебсайтом та API OpenAI.
На початку вересня також стався збій ChatGPT у всьому світі.
Тоді упродовж 20 хвилин сотні користувачів подали скарги на значні збої у роботі ChatGPT. Вони вказували на проблеми з чат-ботом.