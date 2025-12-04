Компанія Blue Origin представила пристрій, який може перетворювати місячний пил на енергію.

Розробка створена стартапом Istari Digital, і головне – її повністю спроєктував штучний інтелект.

На новий девайс покладають великі надії, адже він може допомогти у вирішенні ключової проблеми місячних місій. Йдеться про підтримку роботи техніки тоді, коли Місяць поринає у двотижневу темряву й холод.

Зараз дивляться

Як працює пристрій

Гендиректор Istari Digital Вілл Ропер пояснив, що пристрій всмоктує місячний пил, подібно до пилососа, й витягує з нього тепло, яке можна використовувати як джерело енергії.

– Це як пилососити вдома, тільки під час цього ви ще й виробляєте електрику, – порівняв Ропер.

Керівник стартапу підкреслив, що дизайн батареї створив штучний інтелект. Щоб ШІ не “галюцинував” і не виходив за межі технічних вимог, платформа Istari формує для нього чіткі правила й обмеження.

– Система створює огорожу, як паркан навколо майданчика, за який ШІ не може вийти, – уточнив Вілл Ропер.

У цьому просторі алгоритм може генерувати будь-які варіанти, доки всі вимоги та стандарти не будуть виконані. У випадку з пристроєм для Blue Origin штучний інтелект не оцінював якість задуму, але гарантував, що кожен параметр відповідає нормам для подальшої роботи.

Стартап Istari Digital підтримується ексCEO Google Еріком Шмідтом і вже працює з урядом США. Також компанія є головним підрядником проєкту розробки безпілотника x-56A, який вона реалізує разом із корпорацією Lockheed Martin.

Влітку стало відомо, що NASA прагне прискорити розробку ядерного реактора для Місяця. Він має забезпечити енергією постійну базу, яку хочуть розгорнути на поверхні супутника Землі.

Джерело : CNBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.