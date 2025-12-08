Фанаты Зверополиса все активнее обсуждают возможную третью часть популярной анимационной франшизы от Disney. В интернете появляются различные теории, намеки и секретные коды, а создатели и актеры подогревают интерес осторожными комментариями.

Когда выйдет новая часть Зверорополис 3 в Украине, читайте в нашем материале.

О чем Зверополис от Disney

Зверополис — это анимационная франшиза из двух частей от Disney, действие которой разворачивается в вымышленном городе, где живут разнообразные животные — от кроликов и лисиц до хищников и экзотических видов. Они ведут жизнь почти как люди, в частности работают, учатся, строят отношения и сталкиваются с повседневными проблемами.

Первый фильм 2016 года рассказывает о Джуди Хопс, первой крольчихе-полицейской, которая вместе с лисом Ником пытается раскрыть дело о пропавших хищниках. Картина получила Оскар за лучший анимационный фильм.

Во второй части Джуди и Ник проходят парную терапию, чтобы улучшить взаимодействие на работе. Однако расследования не прекращаются — герои сталкиваются с новым делом, связанным с загадочным возвращением пропавших рептилий в город.

Зверополис 3: когда выйдет

Сейчас в сети активно обсуждают потенциальное продолжение, ведь фанаты замечают “секретные коды”. Во второй части появились первые намеки на Зверополис 3, трейлер которого еще не опубликован. Но поклонники активно обсуждают, каким он может быть.

Одной из ключевых подсказок стал секретный код, замеченный внимательными зрителями во второй части. Так, пароль Wi-Fi P@Rt3izFr&Brd…, показанный в полицейском участке, якобы скрывает послание “Part 3 is for Bird” (Часть 3 для птиц). Дополнительно интригу усиливает сцена после титров, где на подоконник Джуди падает птичье перо.

Что говорят в Disney

Кинокомпания пока не сообщает, когда выйдет новая часть Зверополис 3. Более того, в Disney даже не подтвердили ее производство. Однако руководитель анимационного отдела Disney Джаред Буш отметил, что в первых двух частях показана только часть мира Зверополиса. Он добавил, что в будущих фильмах зрителям могут открыть другие биомы, включая ночные районы, пустыни и остров.

— Есть много разных биомов, которые мы с удовольствием посетили бы. Мне очень хочется когда-нибудь побывать на острове, там еще много неизвестного, — поделился Буш.

Джиннифер Гудвин, которая озвучивает Джуди Хопс, в интервью Variety рассказала о своих ожиданиях от третьей части.

Она подчеркнула, что было бы интересно показать другие миры. Если внимательно смотреть Зверополис 2 до сцены после титров, заметно, что мы открыли новую часть мира с совершенно другими животными. Актриса отметила, что даже трудно представить, что придумают для Зверополис 3.

Успех второй части Зверополис 2

Напомним, что Зверополис 2 вышел в мировой прокат 26 ноября и, по данным Reuters, в первые выходные собрал 556 миллионов долларов. Фильм побил рекорд первого Зверополиса в Китае по кассовым сборам среди голливудских анимационных лент.

