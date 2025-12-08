Фанати Зоотрополіса дедалі активніше обговорюють можливу третю частину популярної анімаційної франшизи від Disney. В інтернеті з’являються різні теорії, натяки та секретні коди, а творці та актори підігрівають інтерес обережними коментарями.

Коли вийде нова частина Зоотрополіс 3 в Україні, читайте в нашому матеріалі.

Про що Зоотрополіс від Disney

Зоотрополіс – це анімаційна франшиза з двох частин від Disney, дія якої розгортається у вигаданому місті, де живуть різноманітні тварини – від кроликів і лисиць до хижаків і екзотичних видів. Вони ведуть життя майже як люди, зокрема працюють, навчаються, будують стосунки та стикаються з буденними проблемами.

Перший фільм 2016 року розповідає про Джуді Гопс, першу кролицю-поліцейську, яка разом із лисом Ніком намагається розкрити справу про зниклих хижаків. Картина отримала Оскар за найкращий анімаційний фільм.

У другій частині Джуді та Нік проходять парну терапію, щоб покращити взаємодію на роботі. Проте розслідування не припиняються – герої зіштовхуються з новою справою, пов’язаною з загадковим поверненням зниклих рептилій до міста.

Зоотрополіс 3: коли вийде

Наразі в мережі активно обговорюють потенційне продовження, адже фанати помічають “секретні коди”. У другій частині з’явилися перші натяки на Зоотрополіс 3, трейлер якого ще не опубліковано. Але прихильники активно обговорюють, яким він може бути

Однією з ключових підказок став секретний код, помічений уважними глядачами у другій частині. Так, пароль Wi-Fi P@Rt3izFr&Brd…, показаний у поліцейському відділку, нібито приховує послання “Part 3 is for Bird” (Частина 3 для птахів). Додатково інтригу підсилює сцена після титрів, де на підвіконня Джуді падає пташине перо.

Що кажуть у Disney

Кінокомпанія поки не говорить, коли вийде нова частина Зоотрополіс 3. Ба більше, у Disney навіть не підтвердили її виробництва. Проте керівник анімаційного відділу Disney Джаред Буш зазначив, що у перших двох частинах показана лише частина світу Зоотрополіса. Він додав, що у майбутніх фільмах глядачам можуть відкрити інші біоми, включно з нічними районами, пустелями та островом.

– Є багато різних біомів, які ми б із задоволенням відвідали. Мені дуже хочеться колись побувати на острові, там ще багато невідомого, – поділився Буш.

Джинніфер Гудвін, яка озвучує Джуді Гопс, у інтерв’ю Variety розповіла про власні очікування від третьої частини.

Вона наголосила, що було б цікаво показати інші світи. Якщо уважно дивитися Зоотрополіс 2 до сцени після титрів, помітно, що ми відкрили нову частину світу з абсолютно іншими тваринами. Акторка зазначила, що навіть важко уявити, що вигадають для Зоотрополіс 3.

Успіх другої частини Зоотрополіс 2

Нагадаємо, що Зоотрополіс 2 вийшов у світовий прокат 26 листопада і, за даними Reuters, у перші вихідні зібрав 556 мільйонів доларів. Фільм побив рекорд першого Зоотрополіса в Китаї за касовими зборами серед голлівудських анімаційних стрічок.

