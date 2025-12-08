Зоотрополіс 3: коли вийде та що відомо про дату релізу
- Фанати помічають натяки та секретні коди у Зоотрополіс 2, що можуть вказувати на сюжет третьої частини.
- Disney поки не підтвердила виробництво та дату виходу Зоотрополіс 3 в Україні.
- Джинніфер Гудвін у інтерв’ю Variety заявила, що третя частина може показати нові світи та незвичайних тварин.
Фанати Зоотрополіса дедалі активніше обговорюють можливу третю частину популярної анімаційної франшизи від Disney. В інтернеті з’являються різні теорії, натяки та секретні коди, а творці та актори підігрівають інтерес обережними коментарями.
Коли вийде нова частина Зоотрополіс 3 в Україні, читайте в нашому матеріалі.
Про що Зоотрополіс від Disney
Зоотрополіс – це анімаційна франшиза з двох частин від Disney, дія якої розгортається у вигаданому місті, де живуть різноманітні тварини – від кроликів і лисиць до хижаків і екзотичних видів. Вони ведуть життя майже як люди, зокрема працюють, навчаються, будують стосунки та стикаються з буденними проблемами.
Перший фільм 2016 року розповідає про Джуді Гопс, першу кролицю-поліцейську, яка разом із лисом Ніком намагається розкрити справу про зниклих хижаків. Картина отримала Оскар за найкращий анімаційний фільм.
У другій частині Джуді та Нік проходять парну терапію, щоб покращити взаємодію на роботі. Проте розслідування не припиняються – герої зіштовхуються з новою справою, пов’язаною з загадковим поверненням зниклих рептилій до міста.
Зоотрополіс 3: коли вийде
Наразі в мережі активно обговорюють потенційне продовження, адже фанати помічають “секретні коди”. У другій частині з’явилися перші натяки на Зоотрополіс 3, трейлер якого ще не опубліковано. Але прихильники активно обговорюють, яким він може бути
Однією з ключових підказок став секретний код, помічений уважними глядачами у другій частині. Так, пароль Wi-Fi P@Rt3izFr&Brd…, показаний у поліцейському відділку, нібито приховує послання “Part 3 is for Bird” (Частина 3 для птахів). Додатково інтригу підсилює сцена після титрів, де на підвіконня Джуді падає пташине перо.
Що кажуть у Disney
Кінокомпанія поки не говорить, коли вийде нова частина Зоотрополіс 3. Ба більше, у Disney навіть не підтвердили її виробництва. Проте керівник анімаційного відділу Disney Джаред Буш зазначив, що у перших двох частинах показана лише частина світу Зоотрополіса. Він додав, що у майбутніх фільмах глядачам можуть відкрити інші біоми, включно з нічними районами, пустелями та островом.
– Є багато різних біомів, які ми б із задоволенням відвідали. Мені дуже хочеться колись побувати на острові, там ще багато невідомого, – поділився Буш.
Джинніфер Гудвін, яка озвучує Джуді Гопс, у інтерв’ю Variety розповіла про власні очікування від третьої частини.
Вона наголосила, що було б цікаво показати інші світи. Якщо уважно дивитися Зоотрополіс 2 до сцени після титрів, помітно, що ми відкрили нову частину світу з абсолютно іншими тваринами. Акторка зазначила, що навіть важко уявити, що вигадають для Зоотрополіс 3.
Успіх другої частини Зоотрополіс 2
Нагадаємо, що Зоотрополіс 2 вийшов у світовий прокат 26 листопада і, за даними Reuters, у перші вихідні зібрав 556 мільйонів доларів. Фільм побив рекорд першого Зоотрополіса в Китаї за касовими зборами серед голлівудських анімаційних стрічок.
Фото: Скриншот Зоотрополіс 2