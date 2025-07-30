Новые приключения Джуди и Ника: вышел трейлер мультфильма Зверополис 2

Студия Disney выпустила полноценный трейлер мультфильма Зверополис 2. Продолжение популярной ленты 2016 года выйдет в украинский прокат уже этой осенью — 27 ноября.

Зверополис 2 — трейлер

В центре сюжета мультфильма снова оказываются крольчиха, офицер полиции Джуди Хопс и лис Ник Уайлд, которые работают в населенном животными городе.

В начале трейлера показана сцена, в которой главные герои участвуют в сессии терапии для коллег по работе. Джуди сообщает, что они с Ником являются напарниками уже неделю.

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По сюжету, Нику и Джуди поручают выследить загадочного змея, который проник в Зверополис и вызвал всеобщий переполох. Чтобы раскрыть это дело, напарники отправляются под прикрытием в неизведанные районы города.

Их ждут запутанные следы, подозрительные персонажи и неожиданные повороты, которые проверят на прочность не только их профессионализм, но и дружбу.

Сценарий мультфильма Зверополис 2 написал Джаред Буш, который также работал над первой лентой. Режиссерское кресло Буш разделил с Байроном Говардом.

Оригинальный Зверополис собрал более $1 млрд в мировом прокате, а также получил Оскар в категории Лучший анимационный фильм.

В мае Disney представил первый тизер-трейлер Зверополиса 2, в котором зрители смогли увидеть как любимых персонажей, так и новых героев.

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