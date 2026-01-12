В Украине официально ограничили доступ к платформе прогнозов Polymarket.

Онлайн-ресурс, где пользователи делают ставки на результаты политических, спортивных и общественных событий с помощью криптовалюты, попал в список запрещенных сайтов.

Соответствующее решение № 695 ранее приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК).

Этот документ обязывает интернет-провайдеров по всей стране заблокировать доступ к веб-сайту polymarket.com и ряду других игровых ресурсов.

Официальная причина блокировки Polymarket

Главным основанием для того, чтобы Polymarket заблокировали, стало обращение новосозданного Государственного агентства Украины ПлейСити. Во время мониторинга сети ведомство обнаружило, что платформа не имеет соответствующей лицензии на предоставление доступа к азартным играм в Украине.

Согласно украинскому законодательству, любая деятельность по организации и проведению азартных игр в сети должна быть лицензирована. Поскольку Polymarket в Украине не имеет официального разрешения на работу, НКЭК внесла ее в перечень ресурсов, подлежащих ограничению.

Вместе с Polymarket в список попали еще 197 сайтов, среди которых популярные онлайн-казино и букмекерские конторы.

Что такое Polymarket и какие ставки там делают

Polymarket – это криптоплатформа прогнозных рынков.

Ее ключевая особенность в том, что она децентрализована. Вместо классического букмекера шансы на событие определяют сами пользователи, покупая и продавая доли в контрактах. Расчеты на сайте проводятся в стейблкоинах USDC через блокчейн-сеть Polygon.

Пользователи часто выбирали Polymarket для ставок на политические и общественно значимые события, в частности связанные с Украиной.

Из-за такой специфики платформа часто оказывалась в центре внимания СМИ, поскольку денежные ставки пользователей использовались как альтернативный индикатор общественных настроений. Однако теперь, после решения регулятора, Polymarket заблокировал ставки для прямого доступа с украинских IP-адресов.

НКЭК также предупредила поставщиков услуг о возможности внеплановых проверок в случае игнорирования требования о блокировке указанных в списке веб-сайтов.