В Україні офіційно обмежили доступ до платформи прогнозів Polymarket.

Онлайн-ресурс, де користувачі роблять ставки на результати політичних, спортивних та суспільних подій за допомогою криптовалюти, потрапив до списку заборонених сайтів.

Відповідне рішення № 695 раніше ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК).

Цей документ зобов’язує інтернет-провайдерів по всій країні заблокувати доступ до вебсайту polymarket.com та низки інших гральних ресурсів.

Офіційна причина блокування Polymarket

Головною підставою для того, щоб Polymarket заблокували, стало звернення новоствореного Державного агентства України ПлейСіті. Під час моніторингу мережі відомство виявило, що платформа не має відповідної ліцензії на надання доступу до азартних ігор в Україні.

Згідно з українським законодавством, будь-яка діяльність з організації та проведення азартних ігор у мережі повинна бути ліцензована. Оскільки Polymarket в Україні не має офіційного дозволу на роботу, НКЕК внесла її до переліку ресурсів, що підлягають обмеженню.

Разом із Polymarket до списку потрапили ще 197 сайтів, серед яких популярні онлайн-казино та букмекерські контори.

Що таке Polymarket та які ставки там роблять

Polymarket – це криптоплатформа прогнозних ринків.

Її ключова особливість у тому, що вона децентралізована. Замість класичного букмекера шанси на подію визначають самі користувачі, купуючи та продаючи частки у контрактах. Розрахунки на сайті проводяться у стейблкоїнах USDC через блокчейн-мережу Polygon.

Користувачі часто обирали Polymarket для ставок на політичні та суспільно значущі події, зокрема пов’язані з Україною.

Через таку специфіку платформа часто опинялася в центрі уваги медіа, оскільки грошові ставки користувачів використовувалися як альтернативний індикатор суспільних настроїв. Проте тепер, після рішення регулятора, Polymarket ставки заблокували для прямого доступу з українських IP-адрес.

НКЕК також попередила постачальників послуг про можливість позапланових перевірок у разі ігнорування вимоги щодо блокування зазначених у списку вебсайтів.