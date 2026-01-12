Компания Meta закрыла около 550 тыс. учетных записей в Австралии. Это произошло из-за нового закона, который запрещает детям до 16 лет пользоваться соцсетями.

Большинство удаленных профилей пришлось на Instagram – там заблокировали 330 тыс. пользователей.

В Facebook и Threads также почистили страницы, удалив в общей сложности более 210 тыс. аккаунтов тех, кто еще слишком мал для этих платформ по новым нормам.

Что запрещено и что разрешено детям

Сервисы разделены на две группы. Под полный запрет для подростков попали развлекательные площадки: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat и Reddit.

Также детям нельзя пользоваться обычным YouTube, соцсетью X и игровыми стримингами вроде Twitch. Это сделали для того, чтобы защитить молодежь от вероятного негативного влияния этих платформ.

Однако дети по-прежнему могут свободно пользоваться мессенджерами WhatsApp и Discord для общения. Обучение тоже не пострадало: Google Classroom и GitHub работают без изменений.

Также власти оставили доступ к играм в Roblox и Steam, разрешили просмотр YouTube Kids и пользование Pinterest.

Реакция владельцев соцсетей

Хотя Meta подчинилась новым правилам, она продолжает с ними спорить. Представители компании считают, что такой запрет не решит проблему, а только изменит адрес, где сидят подростки.

По их мнению, молодежь просто начнет искать новые приложения, где нет такого строгого контроля. Это похоже на бесконечную игру, где власти пытаются догнать новые популярные сервисы.

Вместо блокировки отдельных приложений Meta предлагает создать единую систему проверки возраста для социальных платформ. По мнению корпорации, было бы эффективнее проверять возраст один раз в магазине приложений, а не заставлять каждую компанию придумывать собственные методы борьбы с обходом правил.

Напомним, что Австралия стала первой страной, которая решилась на такие жесткие меры. Закон вступил в силу 10 декабря.

Теперь крупные компании, такие как TikTok или владельцы Instagram, должны следить за тем, чтобы дети не могли зайти на их сайты. Если они этого не сделают, власти могут оштрафовать их на огромные суммы – до $33 млн.

