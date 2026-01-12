Компанія Meta закрила близько 550 тис. облікових записів в Австралії. Це сталося через новий закон, який забороняє дітям до 16 років користуватися соцмережами.

Більшість видалених профілів припала на Instagram – там заблокували 330 тис. користувачів.

У Facebook та Threads також почистили сторінки, видаливши загалом понад 210 тис. акаунтів тих, хто ще занадто малий для цих платформ за новими нормами.

Що заборонено і що дозволено дітям

Сервіси розділено на дві групи. Під повну заборону для підлітків потрапили розважальні майданчики: Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat та Reddit.

Також дітям не можна користуватися звичайним YouTube, соцмережею X та ігровими стрімінгами на кшталт Twitch. Це зробили для того, щоб захистити молодь від імовірного негативного впливу цих платформ.

Проте, діти й надалі можуть вільно користуватися месенджерами WhatsApp та Discord для спілкування. Навчання теж не постраждало: Google Classroom та GitHub працюють без змін.

Також влада залишила доступ до ігор у Roblox та Steam, дозволила перегляд YouTube Kids та користування Pinterest.

Реакція власників соцмереж

Хоча Meta підкорилася новим правилам, вона продовжує з ними сперечатися. Представники компанії вважають, що така заборона не розвʼяже проблему, а лише змінить адресу, де сидять підлітки.

На їхню думку, молодь просто почне шукати нові додатки, де немає такого суворого контролю. Це схоже на нескінченну гру, де влада намагається наздогнати нові популярні сервіси.

Замість того блокування окремих додатків, Meta пропонує створити єдину систему перевірки віку для соціальних платформ. На думку корпорації, було б ефективніше перевіряти вік один раз у магазині застосунків, а не змушувати кожну компанію вигадувати власні методи боротьби з обходом правил.

Нагадаємо, що Австралія стала першою країною, яка зважилася на такі жорсткі заходи. Закон почав діяти 10 грудня.

Тепер великі компанії, як-от TikTok або власники Instagram, мають пильнувати, щоб діти не могли зайти на їхні сайти. Якщо вони цього не зроблять, влада може оштрафувати їх на величезні суми – до $33 млн.

Джерело : Bloomberg