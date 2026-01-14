Администрация Дональда Трампа сделала шаг навстречу технологическим гигантам, пересмотрев правила экспорта передовых микросхем в Китай.

Министерство торговли США опубликовало новые критерии, которые открывают возможность для компании Nvidia поставлять свои чипы H200 для искусственного интеллекта китайским заказчикам.

Это фактически меняет предыдущий подход, который базировался на презумпции отказа в любых разрешениях на продажу высокотехнологичного оборудования Пекину.

Новые правила для экспорта ИИ-чипов в Китай

Согласно опубликованному регламенту, Министерство торговли будет рассматривать заявки на экспорт чипов в каждом случае индивидуально. Однако для получения лицензии Nvidia и ее конкурент AMD, который планирует продавать чипы MI325X, должны выполнить ряд жестких требований:

подтвердить отсутствия дефицита таких чипов на внутреннем рынке США;

гарантировать, что производство для Китая не вытесняет мощности, которые могли бы работать на американских потребителей;

ограничить объем экспорта – не более 50% от количества чипов, изготовленных для рынка США;

ввести жесткие процедуры контроля для предотвращения несанкционированного использования технологий;

обязательно тестировать чипы независимыми сторонами на территории США.

Контроль за соблюдением правил будет осуществлять Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Что означает разрешение для рынка

Решение администрации Трампа является существенным разворотом в стратегии США, которая с 2022 года была направлена на максимальное ограничение доступа Китая к мощным американским технологиям. Это делалось для сдерживания военного потенциала КНР.

Несмотря на то, что чипы H200 были представлены более двух лет назад, они станут самым современным оборудованием для ИИ, которое Пекин сможет покупать легально.

В компании AMD уже заявили, что строго соблюдают все законы и правила экспортного контроля США. Представители Nvidia пока воздерживаются от официальных комментариев.

Стоит отметить, что пока Китай получает доступ к поколению H200, на рынке США Nvidia уже продает значительно более мощную линейку Blackwell и готовит к выпуску следующее поколение чипов Rubin.

Таким образом, США пытаются сохранить баланс между экономической выгодой для своих компаний и технологическим лидерством над конкурентом.

Источник : Bloomberg