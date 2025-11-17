Украина создает суверенный ИИ: Федоров объявил о партнерстве с Nvidia
- Что такое суверенный ИИ и какие направления охватит сотрудничество Украины с Nvidia.
- Какие инструменты и технологии Nvidia передаст Украине в рамках первого этапа.
- Собственная языковая модель Diia AI LLM — что о ней известно.
Украина работает над созданием суверенного искусственного интеллекта – системы, которая будет работать внутри страны и обрабатывать украинские данные.
О запуске совместной инициативы вместе с компанией Nvidia сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Суверенный ИИ в Украине – что известно
Суверенный ИИ – это искусственный интеллект, который создается и работает внутри страны, на собственных данных и инфраструктуре. Он не зависит от внешних платформ и используется для государственных процессов и публичных услуг.
По словам Федорова, создание суверенного ИИ для Украины является вопросом национальной безопасности и защиты данных. Инициатива охватывает несколько ключевых направлений:
- создание национальной инфраструктуры на базе технологий Nvidia;
- развитие образования и подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта;
- совместные R&D-проекты;
- поддержка украинских AI-стартапов.
На первом этапе сотрудничества Украина получит от Nvidia дополнительные инструменты для развития собственных решений на основе искусственного интеллекта. Это расширит возможности для обучения моделей и сделает процесс их разработки более эффективным.
Украинским специалистам откроют доступ к специализированному программному стеку Nvidia — от инфраструктурных компонентов до инструментов для создания ИИ-продуктов. Это должно снизить затраты и ускорить работу над новыми сервисами.
Nvidia также предоставит техническую экспертизу и консультационную поддержку. В частности, инженеры компании будут участвовать в структурированных воркшопах и сессиях по анализу архитектуры, что поможет Украине строить устойчивые собственные AI-системы.
Украинская языковая модель Diia AI LLM – детали
Первым шагом в совместной работе станет создание Diia AI LLM – суверенной языковой модели, которую будут обучать на украинских данных, законах и государственных услугах.
– На ее базе будут работать все AI-решения в экосистеме Дії – от ассистента на портале до будущего голосового помощника в приложении, – уточнил Михаил Федоров.
Diia AI LLM будут разрабатывать с использованием технологий Nvidia, которые Украина уже применяет в проекте AI Factory.
Фото: Михаил Федоров