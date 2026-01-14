Адміністрація Дональда Трампа зробила крок назустріч технологічним гігантам, переглянувши правила експорту передових мікросхем до Китаю.

Міністерство торгівлі США опублікувало нові критерії, які відкривають можливість для компанії Nvidia постачати свої чипи H200 для штучного інтелекту китайським замовникам.

Це фактично змінює попередній підхід, що базувався на презумпції відмови у будь-яких дозволах на продаж високотехнологічного обладнання Пекіну.

Нові правила для експорту ШІ-чипів до Китаю

Згідно з опублікованим регламентом, Міністерство торгівлі розглядатиме заявки на експорт чипів у кожному випадку індивідуально. Проте для отримання ліцензії Nvidia та її конкурент AMD, який планує продавати чипи MI325X, мають виконати низку жорстких вимог:

мати підтвердження відсутності дефіциту таких чипів на внутрішньому ринку США;

гарантувати, що виробництво для Китаю не витісняє потужності, які могли б працювати на американських споживачів;

обмежити обсяг експорту – не більше 50% від кількості чипів, виготовлених для ринку США;

запровадити жорсткі процедури контролю для запобігання несанкціонованому використанню технологій;

обов’язково тестувати чипи незалежними сторонами на території США.

Контроль за дотриманням правил здійснюватиме Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Що означає дозвіл для ринку

Рішення адміністрації Трампа є суттєвим розворотом у стратегії США, яка з 2022 року була спрямована на максимальне обмеження доступу Китаю до потужних американських технологій. Це робилося задля стримування військового потенціалу КНР.

Попри те, що чипи H200 були представлені понад два роки тому, вони стануть найсучаснішим обладнанням для ШІ, яке Пекін зможе купувати легально.

У компанії AMD вже заявили, що суворо дотримуються всіх законів і правил експортного контролю США. Представники Nvidia наразі утримуються від офіційних коментарів.

Варто зазначити, що поки Китай отримує доступ до покоління H200, на ринку США Nvidia вже продає значно потужнішу лінійку Blackwell і готує до випуску наступне покоління чипів Rubin.

Таким чином, США намагаються зберегти баланс між економічною вигодою для своїх компаній та технологічним лідерством над конкурентом.

Джерело : Bloomberg