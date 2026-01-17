Американский миллиардер Илон Маск требует от OpenAI Inc. и Microsoft выплатить ему компенсацию в размере от $79 до $134 млрд.

Он утверждает, что компания, занимающаяся разработкой генеративного искусственного интеллекта, обманула его, отказавшись от своих некоммерческих принципов и заключив партнерское соглашение с гигантом программного обеспечения.

Маск подал иск против OpenAI и Microsoft

Адвокат бизнесмена подробно описал требования о возмещении убытков в судебном иске, поданном в пятницу, 16 января.

Ссылаясь на расчеты финансового эксперта-экономиста К. Пола Ваззана, в иске говорится, что Маск имеет право на часть текущей стоимости OpenAI, которая составляет $500 млрд, после того, как его обманули на $38 млн стартового капитала, который он пожертвовал OpenAI, когда помогал основать стартап в 2015 году.

— Так же, как ранний инвестор в стартап-компанию может получить прибыль, которая во много раз превышает его первоначальные вложения, неправомерная прибыль, полученная OpenAI и Microsoft — и которую Маск теперь имеет право взыскать — намного больше, чем первоначальные вложения Маска, — написал адвокат бизнесмена Стивен Моло.

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году. В 2023 году он основал собственную компанию по искусственному интеллекту, а в 2024 году начал судебную тяжбу с Сэмом Альтманом по поводу его планов вести компанию OpenAI как коммерческое предприятие. OpenAI и Microsoft опровергли обвинения бизнесмена.

— Иск Маска, как и прежде, является безосновательным и является частью его постоянных преследований, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать это в суде. Это последнее несерьезное требование направлено исключительно на продолжение кампании преследования, — говорится в заявлении OpenAI.

OpenAI, разработчик ChatGPT, объявил о реструктуризации в октябре. Тогда компания заявила, что передала 27% акций своему давнему спонсору Microsoft в рамках переходного периода, во время которого некоммерческая часть стартапа сохранит контроль над его коммерческой деятельностью.

Альтман осудил иск Маска, в котором тот оспаривает реструктуризацию OpenAI, назвав это использованием правовой системы как оружия для замедления конкурента.

Согласно иску, Ваззан рассчитал размер убытков, объединив финансовые и неденежные вклады Маска, включая технические и бизнес-консультации, в OpenAI. Он подсчитал, что неправомерные доходы составляют от $65,50 до $109,43 млрд для OpenAI и от $13,30 до $25,06 млрд для Microsoft. В иске Маска указано, что он также планирует требовать взыскания штрафных убытков.

Источник : Bloomberg

