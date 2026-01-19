Хотел успеть поиграть: в Rockstar пошли навстречу смертельно больному фанату GTA 6
- Родственник смертельно больного пациента обратился к Rockstar Games.
- Мужчина мог не дождаться релиза GTA 6 после переноса сроков.
- Шестая часть франшизы должна выйти 19 ноября 2026 года.
Компания Rockstar Games отреагировала на обращение разработчика Ubisoft Toronto Энтони Армстронга, который попросил помочь исполнить желание смертельно больного родственника – фаната серии Grand Theft Auto.
По словам Армстронга, члену его семьи, который много лет боролся с онкологическим заболеванием, врачи дали от 6 до 12 месяцев жизни. Из-за переноса релиза GTA 6 мужчина мог не дождаться выхода игры.
Обращение к Rockstar
Армстронг опубликовал пост в LinkedIn, в котором обратился к сотрудникам Rockstar и Rockstar Toronto с просьбой организовать для его родственника возможность кратко ознакомиться с игрой до официального релиза.
Он отмечал, что мужчина живет недалеко от студии в Оквилле и готов соблюдать все требования конфиденциальности, в частности подписать соглашение о неразглашении.
Впоследствии Армстронг сообщил, что с ним связался генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, после чего состоялся разговор с командой Rockstar.
– Мы пообщались с ними сегодня и получили очень хорошие новости, – уточнил Армстронг в обновленном посте, не раскрывая деталей.
После этого публикация была удалена. Ее копии и скриншоты сохранились в соцсетях и кэше поисковых систем. Об истории также сообщило издание Insider Gaming.
Это не первый случай, когда Rockstar идет навстречу смертельно больным фанатам. В 2018 году студия разрешила одному из геймеров сыграть в Red Dead Redemption 2 за несколько недель до официального релиза.
Задержка релиза GTA 6
Между тем перенос релиза GTA 6 имеет серьезные финансовые последствия. По оценкам аналитика Роба Уилсона, дополнительные шесть месяцев разработки могут стоить Rockstar около $500 млн.
В эту сумму входят расходы на оплату труда, маркетинг и тестирование. По данным инсайдеров, разработка игры обходится студии примерно в $10 млн ежемесячно.
Общий бюджет GTA 6, по подсчетам экспертов, уже приближается к $2 млрд, что делает проект одним из самых дорогих в истории индустрии видеоигр.
Фото: скриншот из трейлера