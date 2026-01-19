Компания Rockstar Games отреагировала на обращение разработчика Ubisoft Toronto Энтони Армстронга, который попросил помочь исполнить желание смертельно больного родственника – фаната серии Grand Theft Auto.

По словам Армстронга, члену его семьи, который много лет боролся с онкологическим заболеванием, врачи дали от 6 до 12 месяцев жизни. Из-за переноса релиза GTA 6 мужчина мог не дождаться выхода игры.

Обращение к Rockstar

Армстронг опубликовал пост в LinkedIn, в котором обратился к сотрудникам Rockstar и Rockstar Toronto с просьбой организовать для его родственника возможность кратко ознакомиться с игрой до официального релиза.

Он отмечал, что мужчина живет недалеко от студии в Оквилле и готов соблюдать все требования конфиденциальности, в частности подписать соглашение о неразглашении.

Впоследствии Армстронг сообщил, что с ним связался генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, после чего состоялся разговор с командой Rockstar.

– Мы пообщались с ними сегодня и получили очень хорошие новости, – уточнил Армстронг в обновленном посте, не раскрывая деталей.

После этого публикация была удалена. Ее копии и скриншоты сохранились в соцсетях и кэше поисковых систем. Об истории также сообщило издание Insider Gaming.

Это не первый случай, когда Rockstar идет навстречу смертельно больным фанатам. В 2018 году студия разрешила одному из геймеров сыграть в Red Dead Redemption 2 за несколько недель до официального релиза.

Задержка релиза GTA 6

Между тем перенос релиза GTA 6 имеет серьезные финансовые последствия. По оценкам аналитика Роба Уилсона, дополнительные шесть месяцев разработки могут стоить Rockstar около $500 млн.

В эту сумму входят расходы на оплату труда, маркетинг и тестирование. По данным инсайдеров, разработка игры обходится студии примерно в $10 млн ежемесячно.

Общий бюджет GTA 6, по подсчетам экспертов, уже приближается к $2 млрд, что делает проект одним из самых дорогих в истории индустрии видеоигр.

Фото: скриншот из трейлера

