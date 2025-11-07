Розробники Rockstar Games офіційно повідомили про нове перенесення релізу GTA VI.

Студія вже не вперше відкладає випуск однієї з найочікуваніших відеоігор десятиліття.

Що відомо про затримку релізу GTA VI

Спочатку GTA 6 планували випустити восени 2025 року, а потім – у травні 2026-го. Однак компанія заявила, що потребує додаткового часу, аби “довести гру до того рівня якості, якого фанати очікують і на який заслуговують”.

Зараз дивляться

У новій заяві Rockstar перепросили у шанувальників за тривале очікування та подякували за терпіння. Тепер реліз гри офіційно запланували на 19 листопада 2026 року.

У компанії наголосили, що розробники “надзвичайно схвильовані” тим, що гравці зможуть дослідити вигаданий штат Леоніда, натхненний американською Флоридою, і сучасну версію Vice City, стилізовану під Маямі.

Оголошення про перенесення релізу GTA VI відбулося невдовзі після того, як Rockstar звільнила 31 співробітника своїх британських студій. Організація IWGB, що представляє працівників ігрової індустрії, звинуватила компанію в спробі зупинити процес створення профспілки.

Біля офісів Rockstar у Лондоні та Единбурзі відбулися акції протесту. Видавець гри Take-Two Interactive поки не коментував ситуацію.

GTA 6 – що відомо про гру

Rockstar поки не розголошує деталей проєкту. Від початку розробки було представлено два трейлери, другий із яких з’явився у травні 2025 року та набрав майже 140 мільйонів переглядів.

У ньому показано головних героїв – Джейсона та Люсію, злочинну пару, яка діє у штаті Леоніда. Також фанатам представили локації та нових персонажів.

Попередня частина серії – GTA 5, випущена ще у 2013 році, – стала другою найпродаванішою грою в історії та досі залишається популярною завдяки онлайн-режиму.

Rockstar має репутацію студії-перфекціоніста, що нерідко відкладає вихід своїх проєктів задля вдосконалення. Так, Red Dead Redemption 2 вийшла майже на рік пізніше від запланованої дати, але зрештою отримала визнання критиків і гравців.

Експерти прогнозують, що GTA 6 стане однією з найдорожчих ігор в історії через масштаб і складність розробки. Водночас аналітики очікують рекордних продажів після виходу. Чи виправдає гра величезні очікування – покаже час.

Фото: скриншот з трейлера

Джерело : BBC

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.