Компания Rockstar Games готовит беспрецедентный формат предварительных показов GTA VI – доступ к игре получат только избранные блогеры и журналисты, и только в специально контролируемых условиях.

Секретный доступ к GTA 6 – что известно

По данным инсайдера Detective Seeds, участников будут приглашать в определенное место, где они несколько дней будут играть под присмотром представителей студии.

Все цифровые устройства придется сдать на хранение, а прохождение будет происходить только на технике Rockstar. Любая съемка или копирование материалов будет запрещено.

После таких тестов медиа смогут опубликовать свои впечатления, но без фото и видеоматериалов. В компании стремятся полностью контролировать процесс ознакомления с игрой и избежать повторения истории с утечками.

Предыдущие утечки материалов Rockstar

В сентябре 2022 года студия подверглась масштабной хакерской атаке — в сеть попали более 90 видео из ранней версии GTA VI. В частности, речь идет о сценах с главными персонажами, тестовых уровнях и частях кода.

Инцидент стал одним из самых громких в мире гейминга. Подозреваемых связывали с хакерской группировкой Lapsus$, а среди них был 17-летний подросток из Великобритании.

После этого компания резко усилила меры безопасности и ограничила круг людей, имеющих доступ к внутренним материалам.

Напомним, что Rockstar сдвинула дату релиза. Ранее планировалось, что фанаты получат долгожданный блокбастер в 2025 году. Впоследствии создатели GTA 6 сообщили, что выход отложен, зато назвали точную дату – игру представят 26 мая 2026 года.

