Компанія Rockstar Games відреагувала на звернення розробника Ubisoft Toronto Ентоні Армстронга, який попросив допомогти виконати бажання смертельно хворого родича – фаната серії Grand Theft Auto.

За словами Армстронга, члену його родини, який багато років боровся з онкологічним захворюванням, лікарі дали від 6 до 12 місяців життя. Через перенесення релізу GTA 6 чоловік міг не дочекатися виходу гри.

Звернення до Rockstar

Армстронг опублікував допис у LinkedIn, у якому звернувся до співробітників Rockstar і Rockstar Toronto з проханням організувати для його родича можливість коротко ознайомитися з грою до офіційного релізу.

Він зазначав, що чоловік мешкає неподалік студії в Оквіллі та готовий дотримуватися всіх вимог конфіденційності, зокрема підписати угоду про нерозголошення.

Згодом Армстронг повідомив, що з ним на зв’язок вийшов генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, після чого відбулася розмова з командою Rockstar.

– Ми поспілкувалися з ними сьогодні й отримали дуже хороші новини, – уточнив Армстронг в оновленому допису, не розкриваючи деталей.

Після цього публікацію було видалено. Її копії та скриншоти збереглися в соцмережах і кеші пошукових систем. Про історію також повідомило видання Insider Gaming.

Це не перший випадок, коли Rockstar йде назустріч смертельно хворим фанатам. У 2018 році студія дозволила одному з геймерів зіграти в Red Dead Redemption 2 за кілька тижнів до офіційного релізу.

Затримка релізу GTA 6

Тим часом перенесення релізу GTA 6 має серйозні фінансові наслідки. За оцінками аналітика Роба Вілсона, додаткові шість місяців розробки можуть коштувати Rockstar близько $500 млн.

До цієї суми входять витрати на оплату праці, маркетинг і тестування. За даними інсайдерів, розробка гри обходиться студії приблизно у $10 млн щомісяця.

Загальний бюджет GTA 6, за підрахунками експертів, уже наближається до $2 млрд, що робить проєкт одним із найдорожчих в історії індустрії відеоігор.

Фото: скриншот з трейлеру

