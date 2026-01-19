Хотів встигнути пограти: в Rockstar пішли назустріч смертельно хворому фанату GTA 6
- Родич смертельно хворого пацієнта звернувся до Rockstar Games.
- Чоловік міг не дочекатися релізу GTA 6 після перенесення термінів.
- Шоста частина франшизи має вийти 19 листопада 2026 року.
Компанія Rockstar Games відреагувала на звернення розробника Ubisoft Toronto Ентоні Армстронга, який попросив допомогти виконати бажання смертельно хворого родича – фаната серії Grand Theft Auto.
За словами Армстронга, члену його родини, який багато років боровся з онкологічним захворюванням, лікарі дали від 6 до 12 місяців життя. Через перенесення релізу GTA 6 чоловік міг не дочекатися виходу гри.
Звернення до Rockstar
Армстронг опублікував допис у LinkedIn, у якому звернувся до співробітників Rockstar і Rockstar Toronto з проханням організувати для його родича можливість коротко ознайомитися з грою до офіційного релізу.
Він зазначав, що чоловік мешкає неподалік студії в Оквіллі та готовий дотримуватися всіх вимог конфіденційності, зокрема підписати угоду про нерозголошення.
Згодом Армстронг повідомив, що з ним на зв’язок вийшов генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник, після чого відбулася розмова з командою Rockstar.
– Ми поспілкувалися з ними сьогодні й отримали дуже хороші новини, – уточнив Армстронг в оновленому допису, не розкриваючи деталей.
Після цього публікацію було видалено. Її копії та скриншоти збереглися в соцмережах і кеші пошукових систем. Про історію також повідомило видання Insider Gaming.
Це не перший випадок, коли Rockstar йде назустріч смертельно хворим фанатам. У 2018 році студія дозволила одному з геймерів зіграти в Red Dead Redemption 2 за кілька тижнів до офіційного релізу.
Затримка релізу GTA 6
Тим часом перенесення релізу GTA 6 має серйозні фінансові наслідки. За оцінками аналітика Роба Вілсона, додаткові шість місяців розробки можуть коштувати Rockstar близько $500 млн.
До цієї суми входять витрати на оплату праці, маркетинг і тестування. За даними інсайдерів, розробка гри обходиться студії приблизно у $10 млн щомісяця.
Загальний бюджет GTA 6, за підрахунками експертів, уже наближається до $2 млрд, що робить проєкт одним із найдорожчих в історії індустрії відеоігор.
Фото: скриншот з трейлеру