После скандала с дипфейками: ЕС проверяет работу Grok в X
- Еврокомиссия проверяет, правильно ли X оценила и снизила риски перед запуском Grok в Европе.
- Причиной стали сексуализированные изображения, созданные ИИ и распространенные на платформе X.
- Расследование началось через две недели после проверки британского регулятора Ofcom.
Европейская комиссия начала расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску.
Причиной стал громкий скандал вокруг чат-бота Grok, который создавал сексуализированные изображения, в частности с женщинами и детьми, которые распространялись на платформе X.
Еврокомиссия проверит, правильно ли платформа оценила риски перед запуском функций искусственного интеллекта.
Проверка X – детали расследования
Расследование в ЕС началось всего через две недели после аналогичного шага британского регулятора Ofcom. Ранее из-за создания интимных дипфейков доступ к чат-боту Grok временно блокировали в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии.
В Еврокомиссии назвали распространение таких изображений незаконным и ужасным явлением. Еврокомиссар по цифровым технологиям Генна Вирккунен подчеркнула, что создание сексуальных дипфейков без согласия – это неприемлемая форма насилия и унижения достоинства.
– Мы определим, выполнила ли компания X свои юридические обязательства, или права европейских граждан, в частности женщин и детей, стали лишь побочным ущербом от ее деятельности, – заявила Вирккунен.
Что говорят в X
Компания Илона Маска ссылается на заявление от 14 января, согласно которому разработчик xAI ограничил возможности редактирования изображений для пользователей Grok.
Также была введена блокировка на создание фото людей в откровенной одежде в тех странах, где это запрещено законом. После этих обновлений Филиппины и Малайзия восстановили доступ к сервису.
Однако представители Еврокомиссии отмечают: хотя изменения являются положительными, они не решают всех системных рисков. Основная претензия ЕС заключается в том, что X, вероятно, не провела специальную оценку безопасности перед тем, как запускать инструменты Grok на европейском рынке.
Возможные штрафы и последствия
Расследование проводится в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Этот документ обязывает крупные технологические компании активно бороться с вредоносным контентом. Если нарушения будут доказаны, компании X грозит огромный штраф – до 6% от ее годового мирового оборота.
Кроме того, ЕС расширил расследование от декабря 2023 года в отношении систем рекомендаций контента в X. Компанию уже штрафовали на €150 млн за нарушение требований прозрачности в рамках действующего законодательства. Теперь ей могут грозить новые промежуточные регуляторные меры, если она не изменит подход к безопасности.
Эксперты также отмечают, что это давление на компанию Маска может вызвать напряженность в отношениях между ЕС и администрацией президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал европейские ограничения для американского техгиганта.