Европейская комиссия начала расследование в отношении социальной сети X, принадлежащей Илону Маску.

Причиной стал громкий скандал вокруг чат-бота Grok, который создавал сексуализированные изображения, в частности с женщинами и детьми, которые распространялись на платформе X.

Еврокомиссия проверит, правильно ли платформа оценила риски перед запуском функций искусственного интеллекта.

Проверка X – детали расследования

Расследование в ЕС началось всего через две недели после аналогичного шага британского регулятора Ofcom. Ранее из-за создания интимных дипфейков доступ к чат-боту Grok временно блокировали в Индонезии, на Филиппинах и в Малайзии.

В Еврокомиссии назвали распространение таких изображений незаконным и ужасным явлением. Еврокомиссар по цифровым технологиям Генна Вирккунен подчеркнула, что создание сексуальных дипфейков без согласия – это неприемлемая форма насилия и унижения достоинства.

– Мы определим, выполнила ли компания X свои юридические обязательства, или права европейских граждан, в частности женщин и детей, стали лишь побочным ущербом от ее деятельности, – заявила Вирккунен.

Что говорят в X

Компания Илона Маска ссылается на заявление от 14 января, согласно которому разработчик xAI ограничил возможности редактирования изображений для пользователей Grok.

Также была введена блокировка на создание фото людей в откровенной одежде в тех странах, где это запрещено законом. После этих обновлений Филиппины и Малайзия восстановили доступ к сервису.

Однако представители Еврокомиссии отмечают: хотя изменения являются положительными, они не решают всех системных рисков. Основная претензия ЕС заключается в том, что X, вероятно, не провела специальную оценку безопасности перед тем, как запускать инструменты Grok на европейском рынке.

Возможные штрафы и последствия

Расследование проводится в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA). Этот документ обязывает крупные технологические компании активно бороться с вредоносным контентом. Если нарушения будут доказаны, компании X грозит огромный штраф – до 6% от ее годового мирового оборота.

Кроме того, ЕС расширил расследование от декабря 2023 года в отношении систем рекомендаций контента в X. Компанию уже штрафовали на €150 млн за нарушение требований прозрачности в рамках действующего законодательства. Теперь ей могут грозить новые промежуточные регуляторные меры, если она не изменит подход к безопасности.

Эксперты также отмечают, что это давление на компанию Маска может вызвать напряженность в отношениях между ЕС и администрацией президента США Дональда Трампа, который ранее критиковал европейские ограничения для американского техгиганта.

Источник : Reuters

