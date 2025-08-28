Искусственный интеллект Grok от компании Илона Маска xAI оказался в центре громкого скандала после утечки более 370 тысяч частных разговоров пользователей.

Из-за сбоя в функции “поделиться” чаты стали доступны поисковым системам Google, Bing и DuckDuckGo, что позволило любому находить их в открытом доступе.

Советы от Grok

В проиндексированных диалогах Grok давал пользователям опасные советы: инструкции по созданию взрывчатки, производству наркотиков и вредоносных программ.

В некоторых случаях бот даже предлагал план покушения на самого Илона Маска. Впоследствии, правда, он «откатывал» ответ, заявляя, что насильственные действия противоречат его правилам.

Кроме того, в утечках зафиксированы подсказки по изготовлению фентанила, метамфетамина и советы, связанные с самоубийством. Часть этих материалов до сих пор легко находится в открытом доступе.

Реакция Маска и последствия утечки

Ни сам Илон Маск, ни компания xAI официально ситуацию пока не прокомментировали. Кстати, для xAI инцидент оказался менее чувствительным, чем мог бы. Ведь она не является публичной и не имеет акционеров, которые могли бы оказывать давление из-за скандала.

Впрочем, эксперты предупреждают, что подобные утечки несут серьезные риски. По словам исследователей из Оксфорда, пользователи в чатах раскрывали не только бизнес-данные, но и личную информацию, включая проблемы психического здоровья.

Ранее журналисты издания Techcrunch выяснили, что Grok 4 часто обращается к взглядам самого Маска при ответе на спорные вопросы.

Источник : Gizmodo

