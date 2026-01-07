Соцмережа X знову отримала хвилю скарг через роботу чатбота Grok. Користувачі повідомляють, що за його допомогою масово створюють зображення людей, яких штучний інтелект “роздягає” без їхньої згоди.

Йдеться про фото реальних юзерів X, змінені на прохання інших акаунтів. За даними незалежного аналізу, за добу Grok генерував тисячі таких зображень щогодини. Більшість із них мали сексуалізований характер і одразу публікувалися у стрічці соцмережі.

Скарги користувачів не працюють

Люди, чиї фото використовували для створення таких зображень, жаліються, що домогтися видалення фейкових нюдсів складно.

Зараз дивляться

Скарги через систему модерації часто залишаються без відповіді або ж платформа повідомляє, що порушень правил не виявлено. При цьому сам контент продовжує залишатися доступним.

Деякі користувачі намагалися звертатися безпосередньо до Grok у коментарях. Чатбот у відповідь може перепрошувати або писати, що зображення буде видалене, однак нові картинки продовжують з’являтися.

Позиція Ілона Маска

Власник платформи Ілон Маск раніше заявляв, що відповідальність за незаконний контент мають нести користувачі, які просять чатбот його створити. Водночас X не повідомляла, чи планує змінювати роботу Grok або посилювати обмеження.

Ситуація вже привернула увагу регуляторів у Європейському Союзі та низці інших країн. Там наголошують, що йдеться не про свободу слова, а про поширення контенту без згоди людей.

Протягом минулого року чатбот Маска неодноразово опинявся у центрі різних скандалів, зокрема йдеться про образливі й антисемітські пости, у яких Grok позитивно згадував Адольфа Гітлера.

Джерело : Bloomberg