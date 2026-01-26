Після скандалу з дипфейками: ЄС перевіряє роботу Grok у X
- Єврокомісія перевіряє, чи належно X оцінила та зменшила ризики перед запуском Grok в Європі.
- Причиною стали сексуалізовані зображення, створені ШІ та поширені на платформі X.
- Розслідування стартувало через два тижні після перевірки британського регулятора Ofcom.
Європейська комісія розпочала розслідування щодо соціальної мережі X, що належить Ілону Маску.
Причиною став гучний скандал навколо чат-бота Grok, який створював сексуалізовані зображення, зокрема із жінками та дітьми, що поширювалися на платформі X.
Єврокомісія перевірить, чи належним чином платформа оцінила ризики перед запуском функцій штучного інтелекту.
Перевірка X – деталі розслідування
Розслідування в ЄС розпочалося лише за два тижні після аналогічного кроку британського регулятора Ofcom. Раніше через створення інтимних дипфейків доступ до чат-бота Grok тимчасово блокували в Індонезії, на Філіппінах та в Малайзії.
У Єврокомісії назвали поширення таких зображень незаконним і жахливим явищем. Єврокомісарка з цифрових технологій Генна Вірккунен наголосила, що створення сексуальних дипфейків без згоди – це неприйнятна форма насильства та приниження гідності.
– Ми визначимо, чи виконала компанія X свої юридичні зобов’язання, чи права європейських громадян, зокрема жінок і дітей, стали лише побічною шкодою від її діяльності, – заявила Вірккунен.
Що кажуть в X
Компанія Ілона Маска посилається на заяву від 14 січня, згідно з якою розробник xAI обмежив можливості редагування зображень для користувачів Grok.
Також було впроваджено блокування на створення фото людей у відвертому одязі в тих країнах, де це заборонено законом. Після цих оновлень Філіппіни та Малайзія відновили доступ до сервісу.
Проте представники Єврокомісії зазначають: хоча зміни є позитивними, вони не вирішують усіх системних ризиків. Основна претензія ЄС полягає в тому, що X, ймовірно, не провела спеціальну оцінку безпеки перед тим, як запускати інструменти Grok на європейському ринку.
Можливі штрафи та наслідки
Розслідування проводиться в межах Закону ЄС про цифрові послуги (DSA). Цей документ зобов’язує великі технологічні компанії активно боротися зі шкідливим контентом. Якщо порушення доведуть, компанії X загрожує величезний штраф – до 6% від її річного світового обороту.
Крім того, ЄС розширив розслідування від грудня 2023 року щодо систем рекомендацій контенту в X. Компанію вже штрафували на €150 млн за порушення вимог прозорості в межах чинного законодавства. Тепер їй можуть загрожувати нові проміжні регуляторні заходи, якщо вона не змінить підхід до безпеки.
Експерти також зауважують, що цей тиск на компанію Маска може спричинити напруженість у відносинах між ЄС та адміністрацією президента США Дональда Трампа, який раніше критикував європейські обмеження для американського техгіганта.