Ученые сделали настоящий прорыв в палеонтологии, привлекая к исследованиям искусственный интеллект.

Новое приложение DinoTracker позволяет идентифицировать следы динозавров с помощью обычного смартфона. Эта технология не только помогает специалистам, но и дает возможность каждому желающему почувствовать себя исследователем древности.

Результаты исследования, опубликованные в журнале PNAS, свидетельствуют, что ИИ может решить загадки, над которыми ученые бились десятилетиями. К разработке присоединились специалисты из исследовательского центра Гельмгольца в Берлине и Эдинбургского университета.

Как работает DinoTracker

Процесс идентификации стал максимально простым: пользователю достаточно загрузить фото или эскиз отпечатка лапы динозавра в приложение.

За считанные секунды система анализирует изображение и выдает обоснованный вывод о том, какому именно животному мог принадлежать этот след. Ранее палеонтологи десятилетиями спорили о происхождении тех или иных отпечатков.

Проблема заключалась в том, что со временем следы деформируются из-за эрозии или особенностей почвы, а человеческая интерпретация часто бывает субъективной. Искусственный интеллект помогает избежать этих ошибок.

Чтобы обучить систему, исследователи использовали почти 2 тыс. реальных ископаемых следов и миллионы симуляций, воспроизводивших различные варианты повреждений и искажений отпечатков.

ИИ научился оценивать восемь ключевых характеристик, среди которых размах пальцев, положение пятки и распределение веса при ходьбе. Во время тестов алгоритм продемонстрировал точность в 90%, что совпадает с выводами ведущих экспертов.

Птицы появились раньше, чем считалось

Одно из самых потрясающих открытий касается следов, которым более 200 млн лет. Искусственный интеллект обнаружил поразительное сходство между некоторыми древними отпечатками и структурой лап современных и вымерших птиц.

Это может означать, что птицы или их ближайшие предки появились на десятки миллионов лет раньше, чем считалось ранее. Другое возможное объяснение заключается в том, что некоторые ранние динозавры имели лапы, очень похожие на птичьи, без прямой эволюционной связи с современными птицами.

Также ИИ помог пролить свет на загадочные следы с острова Скай в Шотландии, пишет SciTechDaily. Исследование показало, что они могут принадлежать древнейшим известным родственникам утконосых динозавров, которые обитали в лагунах около 170 миллионов лет назад.

Наука доступна каждому

По словам профессора Стива Брусатти из Эдинбургского университета, использование компьютерных сетей в палеонтологии — это объективный метод классификации, которого отрасли не хватало более века.

Технология не только ускоряет полевые исследования, но и открывает науку для широкой публики.

Теперь любой, у кого есть камера и интерес к истории планеты, может стать частью большого научного процесса, помогая собирать данные о жизни и передвижениях динозавров по всей Земле.

